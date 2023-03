Studenten stemmen vooral GroenLinks

Het stembureau bij Avans in Den Bosch

De BoerBurgerBeweging heeft vorige week de verkiezingen gewonnen, maar niet in de studentensteden en al helemaal niet op de campussen van universiteiten en hogescholen. Daar was GroenLinks meestal de grootste partij.

In de studentensteden wonnen vooral de progressieve partijen en de VVD in de verkiezingen voor de Provinciale Staten en (indirect) de Eerste Kamer. De BoerBurgerBeweging (BBB) was er minder populair.

Zeker GroenLinks scoorde goed: de partij werd de grootste in Amsterdam, Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen. In Den Haag en Breda is de VVD de nummer één geworden, maar staat GroenLinks op de tweede plek.

Zelfs in Enschede, waar de BoerBurgerBeweging wel bovenaan is geëindigd, doet GroenLinks het goed: het is de tweede partij en de PvdA staat er op nummer drie. In de Eerste Kamer willen die twee partijen samen één fractie vormen.

Stemmen op de campus

Op de campussen van universiteiten en hogescholen stonden uiteraard ook stembureaus. Daar was de voorsprong van GroenLinks meestal groter dan in de rest van de stad, blijkt uit de tellingen die de Kiesraad heeft gepubliceerd.

Vooral in Eindhoven valt het verschil op. Medewerkers van de twee stembureaus aan de TU/e noteerden dat bijna een kwart van de stemmen daar naar GroenLinks ging, terwijl die partij maar iets meer dan 13 procent van de stemmen in de stad kon opstrijken.

Uitzonderingen

Toch waren er uitzonderingen. In Den Haag is D66 de grootste geworden bij het stembureau aan de Haagse Hogeschool en in BBB-stad Enschede was Volt op de campus van de Universiteit Twente het populairst.

In Rotterdam is het beeld verdeeld: bij de stembureaus van de hbo-instellingen bleek D66 het populairst, maar aan de Erasmus Universiteit was Volt veel geliefder.