Studentgeleding Avans Medezeggenschapsraad doet onderzoek naar inlooptijd bij tentamens

Studenten maken een tentamen in het Atrium aan de Onderwijsboulevard

De studentgeleding van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) doet onderzoek naar de inlooptijd bij tentamens. De regel op de hogeschool luidt nu dat wie later dan de starttijd van een tentamen het lokaal betreedt, de toets niet meer mag maken. De studentgeleding vraagt zich af of studenten zich daarin kunnen vinden en is een enquête gestart.

“Sommige andere hogescholen zijn daarin wat makkelijker en geven studenten de mogelijkheid om tien of vijftien minuten later nog binnen te komen bij een tentamen. Avans doet dat niet”, zegt Luc Goos, voorzitter van de studentgeleding. “We zijn benieuwd of studenten dat een redelijke regel vinden omdat het ze duidelijkheid biedt of dat ze meer coulance willen.”

Een eigen standpunt over het onderwerp hebben de AMR-studenten nog niet, benadrukt Luc. Volgens hem is de vragenlijst nu vooral bedoeld als uitvraag. Aanleiding voor de enquête zijn geluiden die de studentgeleding hoorde dat Avansstudenten het niet eens zijn met de regel.

De enquête bestaat uit twee korte vragen en is deze week nog hier in te vullen. De leden verspreiden de vragenlijst ook in appgroepen en via het Instagramkanaal van de AMR.