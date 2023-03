Studentondernemer Niels: ‘Ik zag de content van mijn concurrenten en dacht: ik kan dit beter’

Niels van Duivenbode

Een voetbalshirt bestellen, zonder te weten welke je krijgt. Via zijn webshop Random Shirts verkoopt Niels van Duivenbode, derdejaarsstudent Commerciële Economie in Breda, mysteryboxen met voetbalshirts. ‘’Het ondernemen vond ik altijd al aantrekkelijk’’.

Op zijn achttiende begon Niels van Duivenbode met ondernemen. ‘’Ik wilde met vrienden een mysterybox met een voetbalshirt kopen. Deze was alleen verkrijgbaar in Engeland. Na wat onderzoek kwam ik erachter dat er helemaal niks aangeboden werd qua mysteryboxen in Nederland. Toen ben ik er zelf mee begonnen’’, vertelt Niels enthousiast.

Bijzondere voetbalshirts

Op zijn webshop biedt de Avansstudent vier soorten mysteryboxen aan, variërende van veertig tot tachtig euro. In de mysteryboxen zitten voetbalshirtjes van over de hele wereld. In een goedkope box zit een wedstrijdshirt met eventueel een naam en rugnummer. Bij het kopen van een dure box, heb je kans op extra’s zoals een handtekening of een tag. Klanten weten van tevoren niet wat ze ontvangen, dat is een verrassing. Het doel hiervan is om van de standaard shirts af te komen. ‘’Je hebt shirts van grote voetbalclubs waar iedereen in loopt maar die zijn duur en allemaal hetzelfde. Ik wil juist de meest bijzondere voetbalshirts van hele kleine competities naar amateurvoetbalclubs brengen.’’

Voor de jonge ondernemer was het niet heel moeilijk om klanten te werven. Hij deed dat door op TikTok te doen alsof hij een klant was van zichzelf. ‘’Ik zag dat er heel veel mensen unboxing video’s maakten. Ik had toevallig nog een doosje liggen. Ik gooide hem op mijn bed, pakte hem uit, liet het shirtje zien en dat was het. In de reacties stroomde het vol met vragen waar ik het besteld had.’’

Offline

De webshop van Niels is ook bijna anderhalf jaar offline geweest. ‘’Er kwam op een gegeven moment veel concurrentie bij. Ik had op dat moment nog weinig kennis van ondernemen en zag dat de vraag minder werd en er meer concurrentie was. Toen besloot ik om er even mee te stoppen.’’ Sinds een week is de webshop van de student weer online. Een halfjaar geleden ondervond hij dat er nog wel markt is voor zijn producten. ‘’Ik zag de content van mijn concurrenten en dacht: ik kan dit beter.’’ Vooral marketing is iets wat Niels goed ligt. ‘’De content die ik nu maak ziet er naar mijn mening professioneel uit. Daarnaast ga ik ook weer verder op TikTok, met betaalde Google-advertenties en met betaalde Instagramcampagnes.’’

Omdat Niels de minor Avans Incubator doet, is het combineren van zijn opleiding met zijn onderneming geen probleem voor hem. ‘’Vanuit school heb ik alle ruimte om aan mijn onderneming te werken en dat sluit ook heel goed op elkaar aan. Hierna wordt het afstuderen, dat zal een stukje pittiger worden, maar ik denk dat dat ook gewoon haalbaar is.’’ Wat de ondernemer na zijn afstuderen precies voor ogen heeft, weet hij nog niet zo goed. ‘’Ik heb de afgelopen jaren veel dingen geroepen. Ik denk dat het per jaar verschilt wat ik wil. In het ideale geval zou ik met Random Shirts steeds groter worden, dat is nu wel echt mijn doel.’’