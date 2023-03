Topsporter Linsy won brons op het NK: ‘Ik wilde altijd al proberen ver te komen’

Foto: Harry van ’t Veld

Avansstudent Linsy doet vanaf jongs af aan atletiek. Inmiddels heeft ze meerdere keren meegedaan aan het Nederlandse Kampioenschap (NK). ‘’Veel tijd erin steken en het écht willen heeft mij geholpen.’’

Al sinds haar achtste is Linsy, tweedejaarsstudent Fysiotherapie in Breda, bezig met atletiek. Op de basisschool merkte ze dat ze dingen als rennen heel leuk vond. ‘’Vanuit school moesten we soms veldloopjes doen, daar deed ik dan altijd heel serieus aan mee. Ik liep altijd vooraan en wilde graag de beste van de klas zijn.’’ Haar interesse in atletiek komt niet van een vreemde. Haar opa en moeder zaten ook allebei op atletiek.

Inmiddels sport Linsy op hoog niveau en traint ze zes dagen per week. De vorm van atletiek die ze beoefent is de meerkamp. Meerkamp bestaat uit zeven onderdelen, verdeeld over twee dagen. De eerste dag bestaat uit hordelopen, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter sprinten. Op de tweede dag komen verspringen, speerwerpen en 800 meter hardlopen aan bod. Omdat meerkamp uit meerdere onderdelen bestaat, zijn de trainingen heel verschillend. ‘’Gemiddeld zijn de trainingen 2,5 uur, soms heb ik een dag vier uur training en soms een dag één uur. Dat verschilt per dag. Elke dag komt er een ander onderdeel aan bod tijdens de training.’’

Nederlandse kampioenschappen

‘’Het leukste wat ik met atletiek heb mogen doen waren de Nederlandse Kampioenschappen’’, vertelt Linsy enthousiast. Ze heeft al meerdere keren aan het NK meegedaan, maar is momenteel nog aan het herstellen van een blessure. ‘’Ongeveer een jaar geleden heb ik een stressfactuur opgelopen in mijn kuitbeen. Ik heb toen zes weken met een soort schoen om moeten lopen.’’ Inmiddels is Linsy van de schoen af, maar ze is nog niet helemaal hersteld van haar blessure. Hierdoor heeft ze in 2022 niet mee kunnen doen aan het NK. ‘’Door mijn blessure was mijn laatste NK in 2021. In principe probeer ik wel elk jaar mee te doen. Het Nederlandse Kampioenschap is voor mij de belangrijkste wedstrijd, daar werk ik in het seizoen naartoe.’’ Van de zes keer dat de Avansstudent met een NK meedeed, was haar deelname aan het NK in 2020 de beste: ze werd derde op meerkamp.

Foto: Bjorn Parée

School en sport combineren is voor de talentvolle sporter niet zo’n probleem. Ze heeft op haar opleiding een topsportstatus, wat betekent dat school rekening houdt met haar sport. Omdat trainingen buiten haar lessen vallen, heeft ze dit nauwelijks nodig. ‘’Afgelopen periode had ik stage, dat was wel even pittig. Je hebt de hele dag stage, dan training en dan moet je ’s avonds nog iets aan school doen. Op zulke momenten kan het wel even pittig zijn, maar je moet het ervoor over hebben.’’ Niet alleen sport, maar ook haar studie is voor de Avansstudent belangrijk. ‘’Ik wil sowieso mijn diploma halen en dan wil ik daar verder mee aan de slag. Een diploma hebben vind ik dan ook heel belangrijk.’’

Studentenleven

Ook het studentenleven vindt Linsy makkelijk te combineren met haar sport. ‘’Ik ben niet iemand die van het uitgaan is, mij vind je niet zomaar in de kroeg.’’ Op haar atletiekclub, Sprint in Breda, heeft ze een vast groepje vriendinnen die ze dagelijks ziet. Als de sportster iets leuks wil doen buiten school of sport, wordt er rekening gehouden met haar planning. ‘’Er wordt om mijn trainingen heen gepland om iets leuks te doen. Voor mij is het zo’n gewoonte dat ik het niet erg vind.’’

Het ultieme doel van de Avansstudent is de Olympische Spelen behalen. Dat doel is wel een doel voor de lange termijn. Momenteel ligt de focus van de student op haar blessure.’’Voor nu wil ik gewoon graag weer fit zijn en mee kunnen doen op met het outdoor NK, dat is voor mij nu het belangrijkste.’’