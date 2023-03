Utrecht wil hoogleraar ontslaan wegens grensoverschrijdend gedrag

Illustratie: Jolien van Zutphen

Een Utrechtse hoogleraar van de faculteit Sociale Wetenschappen is op non-actief gesteld na zeventien meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De universiteit heeft de ontslagprocedure ingezet.

Vanwege de “ernst, aard en de omvang” van de signalen wil het college van bestuur de hoogleraar ontslaan, meldt universiteitsblad DUB. De naam van de hoogleraar wordt niet genoemd.

Vertrouwenspersonen hebben vorig jaar meldingen over de hoogleraar doorgegeven aan het bestuur. Een onafhankelijke commissie heeft vervolgens onderzoek gedaan. Er is niet bekendgemaakt wat er precies is voorgevallen. Volgens dagblad AD is er geen aangifte gedaan bij de politie.

Het ontslag past in een reeks berichten rond grensoverschrijdend gedrag in de wetenschap. Afgelopen oktober kwamen een Leidse hoogleraar sterrenkunde en een Leuvense hoogleraar onderwijskunde in het nieuws.

KNAW

Maar het thema speelt veel langer. Vlak voor de zomer bracht wetenschapsgenootschap KNAW een advies uit over de aanpak van sociale veiligheid in de wetenschap. Voorzitter van de commissie was gedragswetenschapper Naomi Ellemers, tevens universiteitshoogleraar in Utrecht, waar nu een hoogleraar op non-actief is gesteld.

“De problemen komen nooit uit de lucht vallen”, zei Ellemers afgelopen oktober in een interview. “Elke keer hoor je weer dat er sprake is van een patroon en dat het al langere tijd bekend was.” Ze hoopte dat de universiteiten een omslagpunt zouden bereiken. “We moeten de zolder opruimen en zaken afwikkelen die al jaren spelen, maar daarna moeten we ook vooruitkijken.”