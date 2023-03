Vrouwen vaker aan de top van universiteiten

University of Oxford. Foto: Tetiana Shyshkina

Een kwart van de tweehonderd beste universiteiten ter wereld heeft een vrouwelijke bestuursvoorzitter, meldt Times Higher Education. Wereldwijd komen er steeds meer bij, ook in Nederland.

De universiteiten Oxford, Harvard, Cambridge en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben allemaal een vrouw aan de top. Dat zijn vier van de vijf hoogst genoteerde universiteiten in de ranglijst van Times Higher Education.

Het Britse tijdschrift komt in de aanloop naar Internationale Vrouwendag met een overzicht waaruit blijkt dat 48 van de tweehonderd best scorende universiteiten ter wereld vrouwelijke voorzitters hebben, tegen 43 vorig jaar. In vijf jaar tijd is dit aantal nagenoeg verdubbeld.

Tweede wereldwijd

Drie van de vijf Franse universiteiten in de top 200 heeft een vrouw aan het roer. Nederland volgt: de helft van de universiteiten in de wereldranglijst wordt er geleid door een vrouw. Daarna komen het VK en de VS: iets meer dan een kwart van hun beste instellingen wordt bestuurd door vrouwen.

Er zijn ook landen waar het anders is. Van de zevenentwintig landen met universiteiten in de top 200, hebben er twaalf geen vrouwelijke voorzitter.

In de wereldranglijst van Times Higher Education staan tien Nederlandse universiteiten. Daarvan hebben Wageningen University & Research (Sjoukje Heimovaara), de Universiteit van Amsterdam (Geert ten Dam), Universiteit Leiden (Annetje Ottow), de Vrije Universiteit Amsterdam (Mirjam van Praag) en de Universiteit Maastricht (Rianne Letschert) een vrouwelijke collegevoorzitter.



De andere Nederlandse universiteiten in de top 200 hebben dat niet en zijn dus niet meegenomen in de telling, ook al is bijvoorbeeld de rector magnificus of vicevoorzitter wel een vrouw. Het gaat dan om de Universiteit Utrecht, de TU Delft, de Rijksuniversiteit Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Buiten de top 200 vallen de TU Eindhoven, Tilburg University en de Universiteit Twente, die alle drie een man als voorzitter hebben.