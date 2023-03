Where the Crawdads Sing: een mysterie met een vleugje drama en romantiek

Foto: Jade via Pixabay

Natuur, isolatie, liefde en moord. Na het succes van het boek is Where the Crawdads Sing in 2021 verfilmd. Eind januari verscheen de film op Netflix en ook daar wordt hij goed ontvangen.

Where the Crawdads Sing vertelt het verhaal van Kya, gespeeld door Daisy Edgar-Jones, die als kind door haar familie in de steek wordt gelaten en zichzelf moet zien te redden in het moerasgebied. Het verhaal speelt zich af in de jaren zestig in Barkley Clove, een klein zuidelijk dorpje gelegen in North Carolina. In Barkley Clove doen zich vaak geruchten de ronde over het ‘moerasmeisje’. Hierdoor raakt de slimme en nieuwsgierige Kya steeds meer geïsoleerd. De hoofdpersoon leert vanaf haar zesde hoe het is om zelfstandig te zijn en voor zichzelf te zorgen. Dankzij haar isolement ontwikkelt ze een diepe band met de natuur om haar heen. In haar tienerjaren ervaart Kya hoe het is om te daten met jongens uit het dorp, waardoor er een nieuwe wereld voor haar open gaat. Maar wanneer haar voormalige vriendje dood in het moeras wordt aangetroffen, wordt Kya als hoofdverdachte aangewezen.

Serieuze onderwerpen

De film is niet heel spectaculair, maar kijkt makkelijk weg. Het is een mysterie met een vleugje drama en romantiek. Gedurende de film komen ook een aantal serieuze onderwerpen aan bod. Zo krijgt Kia al vroeg te maken met fysieke mishandeling omdat haar vader losse handjes heeft. Hierbij vindt ze troost en gezelschap in haar natuurlijke omgeving: het moeras. Op de serieuze aspecten die in het verhaal voorkomen, wordt weinig ingegaan. De film is, naast de rechtszaak, vooral gefocust op liefdesverhoudingen. Het had de film goed gedaan als er meer aandacht was geweest voor de zware thema’s.

Het verhaal van Kya is, net zoals in het boek, uitgewerkt in twee delen. Het begint met Kya als kind en gedurende de film zien we haar opgroeien tot een jongvolwassene. Omdat het moerasmeisje als hoofdverdachte is aangemerkt voor de moord, volgt de film tussen de eerste verhaallijn door ook de rechtszaak. De rechtszaak duurt tot het einde van de film, waar je erachter komt of het stille meisje iets met de moord te maken heeft.

De film is een verfilming van het boek Where the Crawdads Sing, dat uitkwam in 2018. Het boek werd al snel een internationale bestseller, waarna het in 2021 verfilmd is. De film staat sinds kort op Netflix en valt goed in de smaak: de film staat al een aantal weken in de top 10 films op Netflix in Nederland.

Ongeloofwaardig

Ondanks dat de film een mooi verhaal heeft, is het soms wel wat ongeloofwaardig. De hoofdpersoon, Kya, woont al vanaf jongs af aan alleen bij het moeras in een houten hutje. Ze heeft bijna niks, maar toch ziet ze er elke dag schoon en mooi uit. Als je van geloofwaardige verhalen houdt, is Where the Crawdads Sing waarschijnlijk niks voor jou. Ondanks dat het verhaal niet altijd even geloofwaardig is, is de film wel mooi geschoten. Het moeras waarin de film zich afspeelt, wordt in elke scene mooi belicht op beeld gezet. De acteerskills van de hoofdrolspeelster, Daisy Edgar-Jones, zijn ook het benoemen waard. De actrice weet haar personage goed te portretteren in de film.