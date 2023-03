Zo zag de kunstmarkt van St. Joost School of Art & Design eruit, die bijna 20 duizend euro oplevert

Video in samenwerking met Avans Beeldmakers gemaakt

Van printjes, illustraties en foto’s tot hummus, live-portretten en keramiek: studenten en medewerkers van St. Joost School of Art & Design verkochten dinsdagmiddag massaal hun eigengemaakte werk. Daarmee haalden ze zelf in totaal 9243,28 euro op, een bedrag dat Avans Hogeschool verdubbelt. De opbrengsten gaan allemaal naar aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. Punt was erbij en maakte een beeldverhaal.

In totaal deden er zo’n 75 studenten en medewerkers van de kunstacademie mee aan de kunstmarkt, waar het vanaf het begin af aan al meteen druk was. In de Bredase kapel was het een komen en gaan van bezoekers die een rondje langs het uitgestalde werk maakten, en in de meeste gevallen niet met lege handen huiswaarts keerden.