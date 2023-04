Alumnus Claire werkte als digital nomad op Bali

Claire de Jong

Ze werkte in Finland, was digital nomad op Bali en werkt inmiddels op kantoor in Nederland voor een marketingbedrijf. Claire de Jong studeerde in 2021 af bij Avans met een diploma Bedrijfskunde en zit nu helemaal op haar plek. ”Het is een cliché, maar je moet iets zoeken wat niet aanvoelt als werk.”



“Ik heb écht een superleuke baan. Met vijf meiden van 23 tot 27 jaar, doen we allemaal het werk dat we leuk vinden, we motiveren elkaar en krijgen energie van elkaar. Buiten werk om zijn we vriendinnen, het is heel informeel. Ik mag niet klagen”, vertelt Claire met een lach waar het enthousiasme vanaf spat. “Het is zonde om iets te doen wat je niet leuk vindt. 40 uur per week werken is veel, je ziet collega’s vaker dan je vrienden. Als je dus werkt op een plek waar je niet happy wordt, vreet dat aan je.”



Finland

De Avans-alumnus heeft sinds haar afstudeerperiode in Breda al heel wat gezien en meegemaakt. Haar afstudeerstage liep ze in coronatijd bij de Luchtmacht, waarvoor ze door coronamaatregelen maar één dag per week naar kantoor mocht. Nadat ze haar diploma haalde, wilde ze voor een traineeship bij Asia Exchange gaan, een bedrijf dat buitenlandse minors regelt. In 2020 volgde ze haar minor al in Bali, tot de pandemie roet in het eten gooide en ze halsoverkop terug naar Nederland moest. Omdat de grenzen daar dicht bleven, bood het bemiddelingsbedrijf haar aan om naar het hoofdkantoor in Finland te gaan. “Ik dacht: why not, ik ga wel. Ik werkte er een tijdje, had een bijzondere tijd en leerde veel. Maar het bleek ‘m niet te zijn. Ik ging persoonlijk niet goed op de Finse cultuur en de kou”, vertelt Claire. Ze kwam daar wel via via in contact met haar huidige werkgever That Inner Flame, een marketingbedrijf. Ze begon met werken in de avonduren en besloot niet lang daarna terug naar Nederland te gaan om op het Eindhovense kantoor te starten. Dat beviel haar goed, maar Bali bleef trekken.

Digital nomad

“Toen de grenzen daar weer openden, legde ik mijn grote droom voor aan mijn leidinggevende. We verkenden de mogelijkheden om als digital nomad te werken. ‘Doe je ding maar’, zei ze”, vertelt Claire. Ze pakte haar backpack en vertrok voor twee maanden naar het Aziatische land. Daar werkte ze 3 dagen per week voor het marketingkantoor en genoot ze de rest van de tijd van het land verkennen. “Het was fantastisch. Ik riep altijd al dat ik vanuit een ander land wilde werken, het voelde alsof ik weg moest uit Nederland.”



Haaien

“Ik maakte eens een boottocht van vier dagen langs onbewoonde eilanden. Toen zwom ik de ene dag met haaien of sliep ik op het dek van een boot, om de andere dag meetings te hebben. Dat was schakelen, maar ik kreeg er veel energie van”, aldus de oud-Avansstudent. “Bali is echt een walhalla voor digital nomads. Je hebt bijna overal goede wifi en veel mensen werken daar vanaf hun laptop. Dat betekent dat iedere digital nomad dezelfde struggles heeft en elkaar kan helpen. Dat is fijn in zo’n omgeving.”

Na twee maanden keerde Claire terug naar Nederland. Daar werkt ze nu met veel plezier op kantoor in Eindhoven. Omdat ze zelf haar droom waarmaakt, wenst ze voor iedere huidige en pas afgestudeerde student hetzelfde. “Ga na waar je interesses liggen, waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Dat geldt niet alleen voor reizen, maar ook voor het vinden van een leuke baan. Ik heb uren op LinkedIn gekeken. Er zijn gave bedrijven, maar je moet de pareltjes zoeken. Praat eens met vrienden en investeer in het opbouwen van een netwerk, dat is key“, zegt ze. “Het is een cliché, maar je moet iets zoeken wat niet aanvoelt als werk.”



Competenties

Als Claire terugblikt op haar tijd op de hogeschool, denkt ze dat een opleiding als Communicatie of Communication & Multimedia Design logischer was geweest als vooropleiding van haar huidige baan. Dat sluit beter aan bij haar huidige werkzaamheden. De persoonlijke ontwikkellessen staan haar nog goed bij, ondanks dat ze ze die destijds maar onzin vond. “Maar uiteindelijk heb ik daar over mijn competenties geleerd en zag ik in dat ze toch erg nuttig waren.”



Hoe de toekomst van de reislustige student eruitziet, weet ze nog niet precies. Ze zit op haar plek en wil voorlopig nog in Eindhoven werken. Maar dat ze ooit naar het buitenland wil verhuizen, staat vast. “Waarnaartoe weet ik nog niet. Als de zon er maar schijnt en het weg van de westerse cultuur is. Ik wil doen wat goed voelt.”