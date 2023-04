Avans neemt maatregelen tegen overlastgevende ganzen

De ganzen aan de Hogeschoollaan in Breda

Op het terrein van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda geven ganzen al enige tijd overlast. Verschillende medewerkers en studenten worden aangevallen door de dieren. Avans gaat maatregelen nemen.

Vorige week stond ik, schrijver van dit artikel, oog in oog met een aanvallende gans. Toen ik het fietsenhok naderde kwam er een gans in een ferme tred op me af gakken. Op nog geen anderhalve meter van me vandaan joeg ik hem gillend en met m’n tas weg. Ik draaide vliegensvlug om.

Scheervlucht

Ook andere medewerkers en studenten hebben zulke ervaringen. Zoals Avansmedewerker Michiel van de Wijgaart. Hij maakte dit al een keer of vier mee. “Vanochtend nog een scheervlucht over mij heen, gelukkig kon ik in elkaar duiken”, laat hij de redactie weten. Behalve dat hij is geschrokken, raakte hij niet gewond. “De gans verdedigt zijn nest en vrouwtje, dus die reken ik niets aan. Dat is instinctief.” Van de Wijgaart heeft zelf de onderstaande bewakingsbeelden opgevraagd waarop te zien is hoe de aanval ging. Vanaf de dertigste seconde zie je hoe een gans naar hem toe vliegt.

Bang

Studenten die les hebben op locatie de Bijster lopen ook langs de ganzen, zoals eerstejaarsstudent Verpleegkunde Rikst Akkermans. “Als ik via de parkeerplaats van de Hogeschoollaan naar de Bijster loop, moet ik langs ze. Dan wacht ik gewoon even tot ze overgestoken zijn of dat ze weg zijn. Ik ben heel bang voor de ganzen.”

Ganzen

De ganzen van Avans strijken al jaren in het voorjaar neer op het terrein van de Hogeschoollaan in Breda. Omdat het nu broedtijd is en de dieren een nest met eieren hebben, willen ze dat beschermen. Dat kan gepaard gaan met agressief gedrag. Twee jaar geleden heeft de hogeschool al eens een pilot uitgevoerd met laserkasten op het dak. Dit bleek niet effectief te zijn om ganzen te verjagen.

Maatregelen

Avans neemt maatregelen om de ganzen te verjagen. Dat doet de hogeschool door deze week te starten met een diervriendelijke pilot met drones. “De drone vliegt een paar keer per dag in patronen om de ganzen een bepaalde kant op te krijgen. In de drone zit een camera waardoor de piloot ziet waar hij vliegt”, laat Avans weten.

Aankomende donderdag is er een eerste test. Aan de hand van die test bepaalt Avans hoe het verder gaat met de pilot. “Het inzetten van de drone is een diervriendelijke en effectieve manier om ganzen te verjagen. Mocht het positief uitpakken, wil de hogeschool volgend jaar eerder deze methode inzetten.”

Gras

Daarnaast wil Avans in de toekomst het gras laten groeien. “Het blijkt dat ganzen lang gras niet fijn vinden. Mogelijk zorgt dit ervoor dat de ganzen op termijn ergens anders naartoe gaan. Dit ecologisch maaien gaan we sowieso doen vanuit het oogpunt van biodiversiteit”, laat Avans weten.

Avansmedewerker Van de Wijgaart zou willen zien dat Avans een lint spant of een bord plaatst om voorbijgangers te waarschuwen voor de agressieve ganzen.