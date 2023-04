Punten sparen met de nieuwe fietsapp van Avans

Avans introduceert deze week een speciale fietsapp die bijdraagt aan een duurzamere wereld. Studenten en medewerkers kunnen met elke gefietste kilometer via de app cadeaus sparen.

De hogeschool wil bijdragen aan een gezonder klimaat en vitaliteit van de studenten en medewerkers. “We hebben een vet probleem wat betreft het klimaat”, benadrukt Maurice van Boxtel, coördinator duurzame ontwikkeling van Avans. “Per 2030 willen we vijftig procent CO₂ gereduceerd hebben. We moeten echt in de actie schieten en deze actie kan daar aan bijdragen”, vervolgt hij.

werkwijze

Op avansfietst.nl staat uitgelegd hoe de app werkt. Via Toogethr Cycles kun je je registreren. Je verdient punten als je van huis naar Avans fietst en weer teruggaat. Maar het kan ook in combinatie met het openbaar vervoer. Per gefietste kilometer verdien je vijf punten, tot maximaal 25 kilometer per rit. Als je 400 kilometer hebt gefietst, en dus 2000 punten hebt, verdien je een cadeaubon van tien euro. De bonnen die je verdient kun je inwisselen bij ondermeer Bol.com, Hema, Gamma en donaties aan bijvoorbeeld KWF Kankerbestrijding en Giro 555.

Auto

Avans wil op deze manier medewerkers en studenten uit de auto krijgen. “Je reduceert op deze manier direct CO₂. En als hiermee ook een bijdrage kan worden geleverd aan de parkeerproblematiek rondom de hogeschool is dat een mooie bijvangst”, zegt Van Boxtel.

Avans wil in de toekomst eigen elektrische auto’s. “Als een medewerker of student gebruik wil maken van een dienstauto kan dat straks met een elektrische auto.” Van Boxtel benadrukt dat dit ook voor studenten geldt. “Het is belangrijk om studenten mee te nemen met alle maatregelen die je maakt op dit vlak.”

Duurzaamheid

Avans maakt verschillende plannen met betrekking tot duurzaamheid. “Maar we mogen sneller actie ondernemen.” Hij benoemt onderwerpen zoals biodiversiteit, integrale mobiliteit en duurzaam bouwen of verbouwen. “Het is vooral belangrijk dat we medewerkers, studenten en de organisatie met elkaar verbinden en dat we samen duurzaamheid kunnen inzetten”, sluit hij af.