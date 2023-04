Column: Is 15 cent de moeite waard?

Bordjes in de supermarkt

Statiegeld op blikjes, het is sinds 1 april officieel ingevoerd. Maar is het de moeite waard om lege blikjes te bewaren en in te leveren voor 15 cent? Het lijkt me nogal een gedoe. Je moet de blikjes in goede staat bewaren en dat is nog niet zo makkelijk. Een deukje is zo gemaakt. Stel je voor, je hebt een gezellige avond met vrienden en er verschijnen steeds meer lege blikjes op tafel. Bewaren of weggooien? Het lijkt mij niet erg smakelijk om die blikjes vol met restjes bier of andere dranken de hele week in huis te hebben staan. En dan nog de uitdaging om de blikjes onbeschadigd te houden. Het lijkt wel alsof blikjes een deuk oplopen bij het minste of geringste.

Milieu

Toch is het invoeren van statiegeld op blikjes wel een goede zaak voor het milieu. Er zal minder afval in de natuur belanden omdat mensen graag hun geld terug willen. Het invoeren van de maatregel zelf is wat mij betreft dan ook een goede keuze. Maar de vraag blijft, gaan mensen hun blikjes wel bewaren om ze in te leveren?

Ik verwacht dat veel mensen lak zullen hebben aan deze nieuwe maatregel. Voor 15 cent per blikje zou ik het zelf ook niet doen als ik eerlijk ben. Als je één blikje per week drinkt, ga je dat blikje dan bewaren? Het lijkt me sterk. Maar wat als je de blikjes beschadigd zou kunnen inleveren? Dan zou ik misschien wel overwegen om ze in te leveren. Ik zou alle blikjes ongestoord in een zak gooien en eens in de zoveel tijd alles inleveren. Dat scheelt je toch weer een zakcentje.

Ook op Avans is het mogelijk om je lege blikjes in te leveren. Je onbeschadigde blikje kun je inleveren in een van de restaurants van Avans, waarna je 15 cent ontvangt. Je kunt er ook voor kiezen om je blikje in de donatiebak te gooien, dan gaat het geld naar een goed doel. Mocht je blikje nou wel beschadigd zijn, krijg je er geen geld meer voor. Op Avans kun je het blikje dan gewoon in de afvalbak gooien.

Niet praktisch

Al met al is het een goede zaak dat statiegeld op blikjes is ingevoerd. Het is beter voor het milieu en hopelijk zal het leiden tot minder zwerfafval. Maar of het voor de consument de moeite waard is om lege blikjes te bewaren en in te leveren, is een andere vraag. Want laten we eerlijk zijn, het is niet altijd even praktisch. Ik denk dat ik het gewoon bij het inleveren van glas en plastic laat. Dat is ten minste een stuk makkelijker.