Dit zijn de zes leukste evenementen in de Avanssteden tijdens Koningsdag

Studenten op Koningsdag

Koningsdag staat weer voor de deur. Op donderdag 27 april viert Koning Willem-Alexander zijn 56ste verjaardag. Op deze feestelijke dag worden altijd veel dingen georganiseerd. Punt zet de leukste evenementen in Avanssteden Breda, Tilburg en Den Bosch voor je op een rijtje.

Breda

538 Koningsdag

Al sinds 2014 kleurt het Chasséveld in Breda elk jaar oranje tijdens 538 Koningsdag. Het festival wordt groots gevierd door de radiozender. Met bijna alle grote artiesten van Nederland, zoals Susan en Freek en Armin van Buuren, wordt het Chasséveld op zijn kop gezet. Mocht je geen tickets hebben kunnen bemachtigen, wees dan niet getreurd: je kan live met het festival meeluisteren via de radio.

Breda binnenstad

De horecaondernemers van Breda maken er weer een feestje van dit jaar. In de binnenstad zijn op vijf plekken podiums aanwezig. Naast de podiums, zijn er uiteraard genoeg bars voor een lekker biertje om te proosten op Willem. Ook handig: voor de binnenstad van Breda heb je geen kaartje nodig.

Free Your Mind

Niet naar het vliegveld gaan om te vliegen, maar voor een festival. Free Your Mind komt met Koningsdag naar Breda Airport. Verdeeld over drie verschillende stages kan je genieten van de beste techno en housemuziek.

Tilburg

Spooranjepark

In het stadspark van Tilburg, het Spoorpark, zijn er gedurende dag verschillende dingen te doen. Zo zijn er koningsdagspelen, optredens van Tilburgs talent, een kindervrijmarkt en dit allemaal onder het genot van lekker eten. Vanaf 14:00 organiseert ilovesilentdisco een silent disco in het park. De silent disco is niet het enige feestje dat gegeven wordt in het park. Aan het einde van de middag treedt Disco Snolly op op de rooftop van het T-Huis. Het feest gaat door tot 22:00 uur, dus er is genoeg tijd om de verjaardag van onze koning te vieren.

Den Bosch

Smèrrig

Voor de echte festivalliefhebbers is dit misschien geen onbekende. Smèrrig organiseert meerdere festivals per jaar, met dit jaar ook een speciale koningsdageditie. Op het festival zijn veel verschillende artiesten aanwezig. Zo komen bijvoorbeeld Freddy Moreira, Afro Bros en CH!PZ. Naast muziek zijn er nog veel andere dingen te doen. ‘D’n WHIP-bus’ is een seksmusuem op wielen, je kan er terecht voor vragen, tricks en tips en nog veel meer. Ondanks dat Koningsdag helemaal in het thema van oranje staat, is dat op Smerrig anders: het thema is roze! Heb jij nou per ongeluk toch je oranje outfit aangetrokken? Geen zorgen, op ‘d’n VRIJmarkt’ kan je jezelf helemaal laten omtoveren tot de beste roze, festivalversie van jezelf.

Oranjekade

Op de Tramkade Den Bosch wordt dit jaar voor het vijfde jaar Oranjekade georganiseerd. Bij het evenement is voor ieder wat wils. Er is een rock stage, een house & technostage en een hiphop & world stage. Voor deze jubileumeditie is dan ook een goeie line-up geregeld. Met onder andere Fresku, Benny Rodrigues en Dikke Dennis zal Koningsdag 2023 gegarandeerd een succes worden.

Roosendaal

Hoewel er in Roosendaal geen grote evenementen plaatsvinden, is er in de stad wel het een en ander te doen. Zo is er een vrijmarkt, zijn er verschillende activiteiten voor kinderen en staat er een podium met muziek op de Bloemenmarkt en in de Molenstraat.