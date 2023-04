Duik tussen de lakens met het nieuwste magazine van Punt

Het nieuwste magazine van Punt ligt in de bakken

Oh la la! Het nieuwste magazine van Punt ligt in de bakken. Het nummer gaat over seks, bevat uiteenlopende verhalen en is met meer dan 50 pagina’s éxtra dik.

Verhalen over veelvoorkomende soa’s, de risico’s van sexting, seksuele voorlichting in het hoger onderwijs en seksspeeltjes vullen het blad. Zin om weg te zwijmelen bij een spannend erotisch verhaal dat zich afspeelt in de collegezaal? Blader dan snel naar pagina 22. Ook aan een serieuze noot is gedacht: het nieuwste magazine bevat verhalen over de keerzijde van seks en hoe iemand die in transitie is seks beleeft.

Ben jij benieuwd geworden? Loop snel langs de Punt-bakken in de hogeschool en neem er een mee.

De redactie vindt het leuk om te horen wat je van het nieuwe nummer vindt. Laat het ons weten via punt@avans.nl of de socials.

Lees het magazine hier online.