Gamende Avansstudenten hard op weg naar toernooi in Verenigde Staten

Rocket League. Foto via Flickr, The Bearded Clock.

Nog een paar potjes winnen. Dan mogen Jorijn van de Kam, Olaf Timmermans, Tom Oomen en Hein Pennings, ofwel de ‘Avans Red White Blokes’, naar de Verenigde Staten. De groep Avansstudenten vertegenwoordigt sinds een paar weken de hogeschool en boekt de ene na de andere winstpartij in Rocket League. Dit weekend wacht de eindstrijd in het Europese toernooi, een maand later de finale van de Dutch Student League.

Punt spreekt twee van de vier Avansstudenten uit de groep wanneer ze het allebei behoorlijk druk hebben. En dan niet per se met studeren, maar vooral met trainen voor de belangrijke wedstrijden van komende zaterdag en zondag. Dan wachten namelijk de potten Rocket League die bepalen of de gamers naar de Verenigde Staten mogen om daar Avans te vertegenwoordigen. Als ze zaterdag en zondag winnen, voegen ze zich bij de groep van de beste Europese teams. “We doen er alles aan. We hebben gekeken naar wat we goed doen en potten gespeeld tegen andere topteams, om onszelf te meten. En dat gaat goed. Daarnaast kijken we naar opnames van andere teams tegen wie we dit weekend moeten, zodat we daarop kunnen inspelen”, vertellen Jorijn en Olaf, studenten Accountancy en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.

In de Dutch Student League nemen gamende studenten van verschillende onderwijsinstellingen het tegen elkaar op in verschillende e-sports, waaronder Rocket League. De Avans Red White Blokes behoren momenteel tot de twee beste teams van Nederland.

Dip

Dat het team zaterdag op de finaledag van het Europese toernooi staat, leek er een maand geleden niet in te zitten. Het liep niet bij de groep, die in een dip zat. “Speltechnisch ging het niet goed. En terwijl we verloren, keken we niet naar wat fundamenteel fout ging. We keken niet hoe we het makkelijker konden doen. Toen we terug naar de basis gingen, ging het daarna veel beter en wonnen we weer”, zegt Olaf.

Het logo van de Avans Red White Blokes

Twitch

De eerste belangrijke wedstrijd van het team vindt zaterdag om 20:00 uur plaats. Dan spelen ze Rocket League tegen het team van The University of Roehampton, een universiteit uit Londen. Winnen ze die, dan vindt zondag de allesbeslissende finale plaats. De wedstrijden zijn live te bekijken via het officiële Twitch-kanaal van Rocket League. “Vorige week keken er 16 duizend mensen mee. Dat was echt heel gaaf, om te weten dat er zoveel mensen kijken naar wat jij het allerleukste vindt om te doen”, vertelt Jorijn.

Het speelschema van komend weekend

Discord

Sinds een paar weken vertegenwoordigt de groep gamers Avans officieel. Dat uit zich tot nu toe vooral in het feit dat de studenten spelen onder de Avans-naam, maar binnenkort gaan ze ook kleding van de hogeschool dragen. De aangemaakte Discord-groep is voor iedere gamende Avansstudent of -medewerker te joinen. Voor liefhebbers van Rocket League, maar ook van spellen als League of Legends en Fifa. Daar zijn namelijk ook toernooien van bij de Dutch Student League. “Het zou leuk zijn om in de toekomst te zien dat er Avansteams in die spellen worden opgericht, zodat we elkaar kunnen supporten”, aldus de twee.