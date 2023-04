Jongeren Forandringsfabrikken brengen bezoek aan Avans om te praten over Noors zorgsysteem

De Noorse jongeren van de Veranderingsfabriek

Wat kan het Nederlandse zorgsysteem voor jongeren leren van het Noorse model? Veel, volgens de Noorse stichting Forandringsfabrikken (Veranderingsfabriek). Jongeren praten daar namelijk op alle niveaus mee over verbeteringen. Op 18 en 19 april gaat een Noorse delegatie van die stichting daarover in gesprek met professionals en Avansstudenten op drie locaties.

Wanneer er in Noorwegen beleidsonderwerpen als onderwijs, jeugdzorg en justitie en HALT-gesprekken op de agenda stonden, onderwerpen die over jongeren gaan, werd er meestal óver jongeren gepraat maar niet mét jongeren. De Veranderingsfabriek bracht daar verandering in. “En wat het nog bijzonderder maakt, is dat het om jongeren gaat die op dat moment in het zorgsysteem zitten. Het zijn geen jongeren die een aantal jaar later terugblikken op hoe het toen was. Dat is relevant, omdat ze zo kunnen vertellen hoe ze zorgsystemen op dat moment ervaren”, zegt Imane Chentouf, vanuit Avans betrokken bij de organisatie van het evenement en medewerker bij het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht. “Om het nú veiliger en toegankelijker te maken. “

“Dat is anders dan in Nederland. Hier blijft het bij bezoekjes van bestuurders aan zorglocaties en scholen, waar ze vaak kort in gesprek gaan met jongeren maar vooral in gesprek blijven met andere bestuurders. In Noorwegen staan de jongeren met hun ervaringen aan het roer. En dat perspectief gunnen de jongeren van de Veranderingsfabriek Nederland ook.”

Discussie

Op 18 april komt een Noorse delegatie van de stichting langs bij Living Lab Tilburg, in de middag bij St. Joost School of Art & Design in Breda en op 19 april bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. De groep, bestaande uit een van de oprichters, vier jongeren met ervaringskennis en onderzoekers, gaat dan in gesprek over het Noorse “succesmodel” en hoe Nederland dat ook kan gebruiken. Daarnaast gaan zorgbestuurders uit de regio met de Noren in gesprek over de toegevoegde waarde van het model. Vanuit Avans zijn vijf student-assistenten bij de Veranderingsfabriek betrokken. Zij gaan het thema ervaringskennis als toekomstige beroepsprofessional verder verkennen.

Volgens Chentouf is het voor iedereen van de hogeschool interessant om het evenement bij te wonen, maar zeker als je een studie Social Work, Verpleegkunde of Pabo volgt of iets anders met zorg doet. “Iedere student heeft een persoonlijke ervaring die zorgprofessionals verder kan helpen. En die ervaring kun je inzetten in je werk. We willen een beweging krijgen en studenten laten nadenken in hoe ze die kennis kunnen inzetten.”

Aanmelden voor het evenement is verplicht en kan tot en met 17 april via deze link.