Klimaatburgemeester Elisah Pals over milieubewust leven: maak je eigen mascara en deodorant

De klimaatlezing

Milieubewust leven lijkt niet makkelijk. Toch kan het makkelijker zijn dan je denkt. Gistermiddag organiseerde GreenOffice een klimaatlezing met Elisah Pals, oprichtster van Zero Waste Nederland en klimaatburgemeester van Breda. In de lezing vertelde ze over hoe je milieubewuster kan leven door bijvoorbeeld je cosmetica zelf te maken of tweedehands spullen te kopen.

Niet iedereen leeft even milieubewust. Dat bleek tijdens een vragenronde waar de lezing mee begon. De vragenronde werd gedaan om een indicatie te krijgen van hoe milieubewust het publiek is. Pals benoemde stellingen zoals ‘ik gebruik één vaste waterfles’ of ‘ik neem een katoenen zak mee bij het halen van broodjes in de supermarkt’. Uit de stellingen bleek dat we vaak minder milieubewust zijn dan we denken.

Maar hoe kan je dan wel milieubewust leven? De klimaatburgemeester vertelt over de vijf belangrijkste dingen: refuse, reduce, reuse, recylce en rot (composteren). Koop minder, laat dingen repareren, maak je eigen cosmeticaproducten en zeg nee als je dingen krijgt die je niet nodig hebt. Milieubewust leven hoeft helemaal niet moeilijk of duur te zijn. Sterker nog: het kan je een heleboel geld besparen. Breng je kapotte kleding bijvoorbeeld een keer naar de kleermaker. Of koop een safety razor in plaats van plastic scheermesjes. Bedenk een recept op basis van de ingrediënten die je nog hebt liggen, zodat je geen eten verspilt.

Pals is zelf ook heel bewust bezig met het milieu. Zo doet ze al sinds 2016 mee aan een challenge waarbij je, normaal gesproken, een jaar lang leeft met wat je hebt. Eten en hygiëneproducten vallen hier buiten, maar je probeert zo milieubewust mogelijk te leven door middel van lenen en herbruiken. De klimaatburgemeester maakt bijvoorbeeld zelf haar mascara, waardoor ze niet elke keer een nieuwe plastic tube hoeft te kopen. Ook koopt ze haar spullen in tweedehands winkels en als er iets kapot is, laat ze het repareren in plaats van het weg te gooien.

Met haar platform Zero Waste Nederland streeft Pals naar een wereld waarin afval niet bestaat. Om dit op een leuke manier te doen, houd Zero Waste Nederland ook wandeltours. Ze nodigt studenten dan ook uit om een wandeltour te doen. Tijdens de tour neemt een lokale host je mee naar locaties in je woonplaats of buurt. Je gaat bijvoorbeeld naar een plek waar je verse groenten kan vinden en een fijne koffiezaak. Als deelnemers zie je zo de beste hotspots voor als je bewust wil leven.