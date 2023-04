Lotte maakt kans op de titel Student van het Jaar

Lotte Rijnink

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2023 te worden. Een van hen is Lotte Rijnink, volgens medestudenten en docenten iemand met een oneindige inzet, zorgzaam, moedig en bovendien een van de drijvende krachten van de introductiecommissie. Het zijn slechts een aantal redenen waarom ze de vierdejaarsstudent Bouwkunde in Den Bosch nomineerden voor de verkiezing. Daar rekende ze zelf allesbehalve op.

“Het voelt heel vreemd om genomineerd te zijn. Ik wist niet eens dat er een Student van het Jaar-verkiezing was”, reageert Lotte op haar nominatie. “Het voelt goed om te weten dat er blijkbaar studenten en docenten zijn die mij zo’n titel waard vinden. En het is leuk om te weten dat mijn inzet gewaardeerd wordt.”

Maar liefst elf studenten en een docent nomineerden Lotte. Dat zoveel mensen aan haar dachten, vindt ze een hele eer. Zelf zou ze nooit van de daken schreeuwen dat ze zo’n nominatie verdient. “Ik ben bescheiden, maar daardoor is het wel extra leuk om nu kans te maken op de titel.”



Doorzettingsvermogen

Dat Lotte zo bescheiden is, is juist een van de redenen dat ze zo vaak genomineerd is. Julliet de Wildt, studiegenoot van Lotte, vond dat het hoog tijd werd dat ze in het zonnetje werd gezet. Toen Julliet over de verkiezing van Punt las, maakte ze een groepsapp aan om haar met een groep studenten en docenten te nomineren. “Iedereen reageerde enthousiast. Want naast dat het een supervriendin is die altijd een luisterend oor biedt en helpt om dingen te relativeren, doet ze gigantisch veel voor de opleiding en Avans. Dat mocht niet onopgemerkt blijven, vonden we. Lotte doet echt meer dan anderen. Die meid heeft een enorm doorzettingsvermogen en doet alles ook nog eens vrijwillig”, zegt ze.

Lotte (links) en Julliet

Connnecten

Al geruime tijd zet Lotte zich op verschillende manieren in voor anderen. Zo zit ze al jaren in de introcommissie van haar opleiding, iets wat begon nadat ze zelf een leuke introductie had. “Ik zag dat als heel waardevol omdat ik er mensen leerde kennen. En de studenten die mij toen begeleidden vond ik aardig. Wat zij voor mij deden, wilde ik voor anderen doen. Ze een leuke tijd bezorgen en met elkaar connecten“, zegt Lotte, die ook vertrouwenspersoon was tijdens de intro. Daarnaast is ze actief in de academieraad. Daar maakt ze zich hard voor huidige studenten en voor studenten die in de toekomst Bouwkunde gaan studeren. “Zelf liep ik tegen best wat obstakels aan de afgelopen jaren, op het gebied van tentamineren bijvoorbeeld. Aan de hand daarvan probeer ik inbreng en suggesties te geven in hoe het anders kan, door er met mijn ervaringen een draai aan te geven.”

Lotte (midden) tijdens de intro

Mochten bovenstaande activiteiten ervoor zorgen dat Lotte Student van het Jaar wordt, zou dat volgens vriendin Julliet een mooie bekroning zijn op al het werk van Lotte. “Wij weten wat ze allemaal doet voor anderen, het zou mooi zijn als anderen dat ook weten.”

Met al haar activiteiten buiten haar studie om is Lotte heel wat tijd kwijt. Tel daarbij ook nog een druk sociaal leven op en haar agenda zit bomvol. “Maar ik probeer mijn dagen zo goed mogelijk in te delen zodat alles een plekje heeft. Dat gaat me goed af.”



Nu ze bij de laatste vijf studenten zit, zou ze het leuk vinden Student van het Jaar te worden. Maar als dat niet lukt, vindt ze het ook helemaal goed. “Dit is al een hele eer. Winnen maakt het niet leuker of minder leuk.”