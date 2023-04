Ontdek de grenzen van waarheid op Avans’ Congrestival ‘ECHT NEP’

Congrestival 2022

Avans organiseert in mei de twee editie van het Congrestival. Een combinatie van een leerzaam congres met een ontspannen sfeer. ‘’Leren op zo’n manier dat je denkt: wow dit vergeet ik nooit meer’’, zegt Eva-Lisa Janssen, projectleider.

Dit jaar is het thema van het evenement ‘ECHT NEP’. Met de komst van technologische ontwikkelingen als ChatGTP, Artificial Intelligence (AI) en deepfakes, weet je soms niet meer wanneer iets klopt of niet. ‘’Omdat het zo relevant is voor studenten om zich staande te houden in deze wereld hebben we dit onderwerp gekozen. Je kan bijna geen artikel meer lezen zonder je af te vragen wat de bron is en wat je ervan moet vinden’’, zegt Janssen.

Echt of nep?

De hele avond zal in het teken staan van ‘ECHT NEP’. ‘’Van de binnenkomst, de hapjes en de toiletten, alles is in thema. Je vraagt je eigenlijk constant af of alles echt of nep is.’’ Er komen drie sprekers langs. Er is een technologie filosoof, die heeft het over AI en deepfakes en wat dat betekent voor onze menselijkheid. Ook komt er een hypnotiseur die mensen uitdaagt om onder hypnose te worden gebracht. Tot slot praat Edino van Dorsten op het festival. Hij is bekend van De kinderen van Ruinerwold. Hij vertelt over hoe het is om in een soort sekte te leven. Naast de sprekers, zullen studenten van Communication & Multimedia Design (CMD) en St. Joost School of Art & Design kunst over het thema tentoonstellen. ‘’We hopen dat het gesprek over dit thema ook na de avond wordt doorgezet. Dat jongeren het erover hebben met hun vrienden of klasgenoten.’’

Het idee achter de avond is op een andere manier onderwijs geven. ‘’We zien dat onderwijs vaak nog traditioneel plaatsvindt, in een klaslokaal met een docent voor de klas. Als je leren leuk maakt, kunnen studenten school veel meer zien als een plek waar ze echt willen zijn en graag naartoe gaan.’’ De organisatie van het Congrestival ziet het evenement dan ook als een manier om het onderwijs te vernieuwen.

Jaarlijkse traditie

Volgens Janssen wordt het Congrestival een jaarlijkse traditie. ‘’Dit gaat echt over inhoud en je steekt er iets van op, dus ik denk dat dit heel goed past bij het doel dat Avans beoogt. Studenten opleiden, studenten leren nadenken en engagement stimuleren.’’

Studenten die het Congrestival willen bijwonen, kunnen zich gratis aanmelden via de site van Avans Extra. Het evenement vindt plaats op 17 mei van 17:00 tot 22:00 uur in de Azijnfabriek in Den Bosch.