Statiegeld op blikjes: zo zit het op Avans

Foto: Stocksnap via Pixabay

Sinds zaterdag 1 april zit er statiegeld op blikjes. Daarmee moet voorkomen worden dat blikjes in de natuur of op straat belanden. Per blikje wordt 15 cent statiegeld gerekend. Ook op Avans kun je je lege blikjes inleveren.

De blikjes die je kunt inleveren voor geld, zijn te herkennen aan het statiegeld logo. Inleverpunten zijn te vinden in supermarkten, tankstations, bioscopen en sportverenigingen. Ook op Avans komen punten waar je blikjes kunt inleveren, bijvoorbeeld inzamelbakken.

Handig voor studenten

De meeste Avansstudenten in Breda zijn positief over de invoering van statiegeld op blikjes. “Mensen gooien ze waarschijnlijk nu minder snel op straat dus dat is wel beter voor het milieu”, zegt Dirkje Baremans, eerstejaarsstudent Pabo. “Thuis verzamelen wij ook plastic flesjes die we dan in één keer inleveren. Dat kun je nu ook met blikjes doen. Ik denk dat dat voor studenten ook wel handig is. Als je niet veel geld hebt, kun je je blikjes inleveren en dan krijg je je geld terug.”

Als je blikje niet beschadigd is, kun je hem inleveren in een van de restaurants op Avans, waarna je 15 cent ontvangt. Kies je ervoor om je blikje in de donatiebak te gooien, dan gaat het geld naar een goed doel. Als je blikje wel beschadigd is, krijg je er geen geld meer voor terug. Op Avans kun je het blikje dan gewoon in de afvalbak gooien. Daarbij moet je wel opletten. Voorheen hoorden blikjes namelijk bij plastic afval, maar sinds 1 april is dat anders: blikjes horen nu bij restafval.

Tijd nodig

Isa Goossens, derdejaarsstudent Social Work, vindt het goed dat er vanaf nu statiegeld op blikjes zit, maar betwijfelt of het een succes wordt. “Als je één blikje hebt, ga je die niet bewaren om dan later in te leveren. Dan denk ik dat je hem toch makkelijker weggooit.” Vooral over de jeugd heeft ze haar twijfels. “Die gaat het denk ik niet zo snel doen. Ik denk wel dat oudere mensen het veel gaan doen. Maar het heeft sowieso tijd nodig.”

Bas van Schalkwijk, derdejaarsstudent Bedrijfskunde, is positief over de invoering van statiegeld op blikjes. “Ik vind het heel goed. Het zorgt natuurlijk voor minder rotzooi in de natuur.” Ondanks dat Bas enthousiast is, weet hij niet zeker of hij het zelf gaat doen. “Het ligt ook heel erg aan de plek. Als je een dagje weg bent en je kunt nergens je blikjes inleveren, moet je jezelf afvragen of je het wel waard vindt. Het gaat ook maar om 15 cent.”