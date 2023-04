Studenten mogen vanaf donderdagmiddag gratis reizen

Afbeelding ter illustratie

Goede Vrijdag is de enige feestdag waarop alle studenten met een ov-kaart gratis mogen reizen, ongeacht of ze een week- of een weekendabonnement hebben. En het mag al vanaf donderdagmiddag 12 uur.

Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland, maar geen verplichte vrije dag. De winkels zijn gewoon open en veel mensen moeten werken. Hogescholen en universiteiten zijn gesloten. Valt deze dag nu onder het weekend- of het weekabonnement?

Volgens de DUO-site is Goede Vrijdag de enige dag in het jaar waarop alle studenten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gratis mogen reizen met hun ov-kaart. Maar de vervoersbedrijven melden dat het vrij reizen met een weekendkaart al op donderdagmiddag vanaf 12 uur ingaat.

Op Tweede Paasdag is dat dus anders. Net als op alle andere feestdagen mogen dan alleen studenten met een weekendkaart gratis reizen en moeten studenten met een weekkaart betalen. Wel krijgen ze korting, net als in het weekend: 40 procent voor de trein en 34 procent voor tram, bus, metro en waterbus. In de trein mogen ze tijdens daluren drie personen met korting laten meereizen.

Een woordvoerder van DUO laat weten dat de informatie op de site zal worden aangepast.