Vakbonden verhogen druk op cao-onderhandeling universiteiten

Illustratie: Dymphie Huijssen

De universiteiten doen nog steeds niet genoeg tegen de hoge werkdruk, stellen de vakbonden. En met de vaste contracten schiet het ook niet op. Volgende week dinsdag gaan ze protesteren.

Op 25 april houden de vakbonden, samen met enkele actiegroepen, opnieuw een demonstratie voor vaste contracten. Dat doen ze bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze eisen ook een hoger loon.

De bonden zitten midden in de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het wetenschappelijk onderwijs en die verlopen nog niet naar wens, vinden de vakbonden. Op 8 mei is de volgende bijeenkomst met de werkgevers.

Loonsverhoging

Vanwege de hoge inflatie willen de vakbonden een flinke loonsverhoging. De werkgevers begrijpen dat eigenlijk wel, maar weten niet of het kan. Begin deze maand stuurden ze het kabinet een brief om meer geld te krijgen.

Maar volgens de vakbonden is er meer mogelijk dan de werkgevers zeggen. De vraag is ook hoe je een loonsverhoging verdeelt. Vooral voor de werknemers in de lagere loonschalen willen de vakbonden meer salaris, zegt FNV-bestuurder Jan Boersma.

Ook vaste contracten blijven een heet hangijzer. Met name postdocs en gewone docenten hebben vaak een flexcontract. Maar het kan flink verschillen per universiteit: aan de Erasmus Universiteit heeft zelfs 60 procent van de universitair docenten een tijdelijk contract, tegen slechts 16 procent aan de TU Delft.

Werkdruk

Behalve een loonsverhoging en vaste contracten vinden de vakbonden werkdruk een groot thema. FNV heeft een steekproef gedaan onder enkele honderden medewerkers en daaruit blijkt dat eerdere cao-afspraken over ‘reële taakeisen’ niet of nauwelijks zijn nagekomen.

Hebben medewerkers genoeg tijd om al hun taken uit te voeren? Rond de tachtig procent van de docenten en onderzoekers zegt van niet. Ook ruim de helft van het ondersteunend personeel komt tijd tekort. Tegen de afspraken in is daar veelal nog geen beleid voor gemaakt.

Het onderzoek komt niet voor niets op dit moment naar buiten. Universiteiten moeten zich aan de cao houden, zegt Boersma. “Maar de werkdruk is nog steeds gierend hoog en er is tot op heden weinig aan gedaan. Daarom willen we nu hardere afspraken maken.”

Het is de vraag of de nieuwe cao snel tot stand komt, vooral omdat de ‘loonruimte’ nog niet bekend is. Het kabinet maakt in de voorjaarsnota (uiterlijk 1 juni) bekend hoeveel extra financiering de onderwijsinstellingen krijgen voor de gestegen prijzen.