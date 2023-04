Vijf uitzendingen Ambition Radio: wat kost het, wat komt erbij kijken en wat levert het op?

Ambition Radio, met uiterst rechts Sarah Wilton

Ambition Radio, waarin studenten en medewerkers van Avans vertellen over het werken aan de Ambitie 2025 van de hogeschool, is vijf uitzendingen onderweg. Het maken van de uitzendingen bevalt de makers, en volgens College van Bestuur-lid en een van de makers Sarah Wilton zouden de luistercijfers nog wel wat hoger mogen zijn.



Tijdens de zomervakantie van studiejaar 2022-2023 kwam het idee om Ambition Radio te maken in Sarah Wilton op. Ambitie 2025 komt dan steeds dichterbij en om de mensen binnen Avans meer mee te nemen, leek het haar goed om wat minder verstrikt te zijn in de inhoud en meer de organisatie te betrekken in hun beleving. “Dat proberen we mede door de uitzendingen van Ambition Radio. Ambitie2025 ook op deze manier bespreekbaar maken is naast leuk, ook belangrijk om te doen. Organisaties veranderen namelijk niet door veranderprogramma’s, maar juist door het gesprek aan te gaan. Daar draagt Ambition Radio aan bij.’’

Voor wie is Ambition Radio?

“Als bestuurder ben ik dag in dag uit bezig met Ambitie 2025. Het is belangrijk om deze verandering voor iedereen binnen Avans ‘tastbaar’ te maken. We nemen met Ambition Radio samen een kijkje onder de motorkap en zenden uit vanaf vanaf verschillende plekken binnen Avans, zoals academies, diensten en Centres of Expertise. Tegelijkertijd is het ook een geschikte manier om te relativeren. Het is namelijk helemaal niet gek als je af en toe nog niet weet wat je te doen staat in de veranderende organisatie.”



Lukt dat ‘tastbaar maken’ al?

”Het eerlijke antwoord is dat dat niet door Ambition Radio alleen gebeurt. Het draagt bij, al is dat misschien wensdenken. Ik denk dat het past in de communicatiemix die er is. Via Linkedin hebben we goede interactie met onze artikelen over Ambition Radio. Het heeft effect op onze profilering naar buiten toe. Maar dit is niet de heilige graal en gaat niet de sleutel zijn tot verbinding. Wel is het laagdrempelig en nodigt het daartoe uit.’’

Ambition Radio

Hoeveel mensen luisteren er naar Ambition Radio?

“We zien dat er 150 tot 200 mensen per uitzending luisteren, maar daar zitten veel teams van ongeveer negen personen bij. Laten we eens zeggen dat er 500 mensen luisteren per uitzending. Dat is eigenlijk weinig, omdat er bijna 4000 medewerkers zijn bij Avans. Het zou fijn zijn als we meer luisteraars trekken, want je moet je afvragen of de inspanning opweegt tegen wat eruit komt. Het kost namelijk veel tijd om een uitzending te maken en voor te bereiden. Daar zit veel werk in, met veel mensen.”

“Ambitie2025 is met thema’s als onderzoek en onderwijs een experiment, en Ambition Radio is dat ook. Het valt onder ‘al doende leren’, we experimenteren ook met onze communicatie.”

De volgende aflevering van Ambition Radio staat gepland op 11 mei. Vanaf het Bossche Stationsplein wordt live uitgezonden bij de Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap en gaat in het teken staan van modulair onderwijs.

Wegen de kosten die er worden gemaakt voor Ambition Radio dan wel op tegen wat het oplevert?

“Allereerst is het goed om te benoemen dat dit niet ten koste gaat van het onderwijs. Binnen het transitiebudget is een potje waarmee we het maken van Ambition Radio bekostigen. Voor het maken van een aflevering zijn we 2800 euro kwijt, dat valt ten opzichte van het complete budget enorm mee. Wat betreft tijd is het wél een grote investering. Daar zit behoorlijk wat tijd in. Er is een redactie opgericht die zich bezighoudt met het maken van de afleveringen, studenten van het Koningstheater zorgen voor luchtige sketches, de uitzendingen worden gemaakt: daar zit 45 uur voorbereidingstijd per aflevering in.

Raad je het andere onderwijsinstellingen aan om op deze manier thema’s onder de aandacht te brengen?

“Scholen van buitenaf tonen veel interesse in de uitzendingen en zijn benieuwd of het aanslaat. Dan geef ik ze mee dat het veel tijd vraagt om te maken. Je moet bellen, nabellen, organiseren en je hebt de uitzending zelf. Ik raad het aan, maar je moet nadenken wat je ermee wil. Een organisatie moet er ook aan wennen. Na één uitzending kun je geen conclusie trekken. Ik leer er zelf ook van, want ik ben geen radiomaker. Ik moet kortere zinnen maken en sneller to the point komen.”

Wat is de toekomst van Ambition Radio?

“Die ligt nog open. We gaan nog een paar uitzendingen maken. Voor de betrokkenen is het een feestje en erg leuk. We leren er veel van. Maar het moet ook wat opleveren, en dan moeten we op dit moment kritisch zijn. Maar het is too early to call om er nu al mee te stoppen.”

Wat voor aflevering zou je nog graag willen maken?

“Het ultieme doel is om nog een uitzending te maken waarin we met veel waardering en lol kunnen kijken naar de dingen die minder goed gaan op het gebied van werken aan Ambitie2025. Dat je op een chillaxte manier met elkaar onzekerheden kunt bespreken. Want dat is oké, om ergens onzeker over te zijn. Dat zijn we zelf soms ook, namelijk. Ik zie een sketch voor me waarin je het ongemak van ‘ik weet nog niet wat ik terugkrijg in Ambitie 2025, maar ik weet wél wat ik had…’ goed terugziet. Zo’n uitzending zou ik leuk vinden. Net als een ‘foute uur-uitzending’. Fun, maar authentiek.’’