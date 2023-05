Adviescommissie: voorzie schilderij Leidse sigarenrokers van bijschrift

Het academiegebouw van de Universiteit Leiden via Wikimedia Commons

Het omstreden schilderij met witte, sigarenrokende mannen kan blijven hangen bij de Universiteit Leiden, als het maar van context wordt voorzien. Dat gaat een commissie adviseren.

Het hoofd van de commissie, emeritus hoogleraar hedendaagse kunstgeschiedenis Kitty Zijlmans ziet het schilderij graag “met de relevante informatie erbij” in het bestuursgebouw van de universiteit hangen. Nieuwsplatform Mare schreef dat vrijdag in een verslag van een symposium over kunst aan de universiteit. Een divers samengestelde kunstcommissie zou dit soort kwesties voortaan in de gaten houden en erover in gesprek gaan met studenten en medewerkers. Het advies is nog niet officieel naar buiten gebracht.

Ophef

Het schilderij van kunstenaar Rein Dool, dat in de jaren zeventig gemaakt is, portretteert het toenmalige college van bestuur van de Universiteit Leiden. Een promovendus uitte kritiek op het schilderij en vroeg op Twitter wat ze ervan moest denken. De faculteit Rechtsgeleerdheid verwijderde het werk om het vervolgens na de ophef die ontstond, weer terug te hangen.

Op Kamervragen van de VVD antwoordde onderwijsminister Robbert Dijkgraaf dat hij weinig problemen zag in de discussie over het kunstwerk. Kunst kan naar zijn mening een goede aanjager zijn van het debat over de representativiteit van bestuurders van onderwijsinstellingen.

Hij kreeg het verwijt dat hij zijn oren te veel liet hangen naar de activisten. Maar de minister schoof deze kritiek terzijde: het ministerie wil discriminatie en racisme tegengaan en de ruimte geven aan diversiteit.