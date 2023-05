Afgestudeerde kunstenaar verkoopt wandtapijt over studieschuld

Illustratie Janine Jansen

Een net afgestudeerde kunstenaar heeft zijn afstudeerproject verkocht voor het exacte bedrag van zijn studieschuld. Het vijf meter brede wandtapijt levert kritiek op het leenstelsel en symboliseert de stress die het studenten heeft opgeleverd.

Het enorme wandtapijt dat de 31-jarige Mart Veldhuis maakte heet ‘Eigen Schuld’. Op het werk staan veel cartooneske symbolen: twee agressieve ‘Rijksleeuwen’, blauwe belastingenveloppen, prijskaartjes, een gestreste student in het midden, kapotgeslagen spaarvarkens en een supermarkt genaamd ‘Altijd Pijn’, met een Albert Heijn-achtig logo.

De kunstenaar verkocht het kleed voor 45.879,40 euro, het bedrag van de studieschuld die hij tijdens zijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht opbouwde. Daarmee is zijn studieschuld nog niet geheel afbetaald, omdat er ook belasting over de verkoop moest worden afgedragen, schrijft de Volkskrant.

Leenstelselkritiek

Wandtapijten bekritiseren al eeuwenlang “sociale en politieke ontwikkelingen en problemen”, schrijft de kunstenaar op zijn eigen site. Met zijn werk haakt hij aan bij die traditie: het symboliseert het leven van een student die gebukt gaat onder zijn almaar groeiende studieschuld.

De kunsthandelaren die het werk uiteindelijk kochten willen dat het in publieke ruimtes wordt geëxposeerd. Momenteel heeft het Dordrechts Museum het in bruikleen. Veldhuis ziet het liefst dat het in de Tweede Kamer wordt opgehangen wordt, vertelt hij aan de krant. Hij hoopt dat toekomstige beleidsmakers “dan voortaan wel twee keer nadenken” voordat ze zo’n stelsel weer invoeren.

Het leenstelsel stopt dit na dit collegejaar. In september komt de basisbeurs terug.