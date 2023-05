Collegelid Sarah Wilton-Wels vertrekt bij Avans

Sarah Wilton

Sarah Wilton-Wels, lid van het College van Bestuur (CvB), neemt afscheid van Avans. Vanaf 1 september 2023 start ze als voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam.

“Het was een moeilijk besluit”, zegt Wilton-Wels. “Avans is een prachtige instelling waar ik veel heb geleerd. Met name hoe belangrijk nabijheid is in het besturen.” De komende maanden blijft ze zich nog inzetten voor de hogeschool. Wilton-Wels woont en heeft gestudeerd in Rotterdam. “De Hogeschool Rotterdam staat voor verschillende uitdagingen en het is voor mij een mooi moment om aan de vooravond van een nieuwe strategische periode in te stappen.”

Missen

Jacomine Ravensbergen, vice-voorzitter van het College van Bestuur: “Het is voor Sarah een hele mooie en logische stap, gezien haar Rotterdamse roots. Het is voor Avans heel jammer dat ze vertrekt en ik ga haar als CvB-college zeer missen. Ze heeft zich in de volle breedte voor Avans ingezet, in het bijzonder voor het leiderschapsprogramma, het nieuwe budgetmodel, de nieuwbouwprojecten, Spark, Citydeal in Den Bosch en de digitale transformatie.”

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bekijkt hoe de vacature moet worden ingevuld. “Het is heel jammer en spijtig voor ons dat Sarah vertrekt. We gaan haar expertise, betrokkenheid en leidinggevende kwaliteiten missen”, zegt voorzitter John Jorritsma. “We bedanken Sarah voor haar tijd bij Avans en wensen haar het allerbeste bij de Hogeschool Rotterdam.”