De Staat van het Onderwijs in het kort

Illustratie: Elmarye Aaij

Toegenomen uitval, taalproblemen, sociale onveiligheid in het hoger onderwijs… Er branden allerlei rode waarschuwingslampjes in het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie. De belangrijkste punten op een rij.

Uitval neemt toe

Er beginnen minder studenten aan hogescholen en universiteiten. Bovendien haken meer studenten in het eerste studiejaar af. De coulance van de coronatijd speelt mee: de uitval in het tweede jaar is ook flink gestegen.

Blinde vlekken in kwaliteitsbewaking…

De keuring van opleidingen heeft blinde vlekken. Er is bijvoorbeeld nauwelijks aandacht voor de gevolgen van internationalisering en de taalvaardigheid van studenten. Zulke blinde vlekken kunnen “het maatschappelijk vertrouwen in de kwaliteit van het hoger onderwijs en deze vorm van accreditatie aantasten”.

… en gesprekken met keurmeesters vaak niet openbaar

Opleidingen worden niet alleen gekeurd, maar krijgen ook tips voor verbetering van het onderwijs. Die tips moeten ze openbaar maken, maar dat doen veruit de meeste opleidingen niet.

Schrijfvaardigheid moet beter

Het kabinet moet helder maken hoe opleidingen de taalvaardigheid van hun studenten moeten bevorderen. Vooral in Engelstalige opleidingen krijgen studenten weinig kans om hun Nederlandse taalbeheersing te verbeteren.

Meer hulp bij stages verwacht

Drie op de tien studenten geeft een onvoldoende voor de stagebegeleiding vanuit de opleiding. Veel studenten hebben bovendien moeite met het vinden van een stage en vinden dat ze daarbij te weinig hulp krijgen. Ook stagediscriminatie is een probleem, meldt 8 procent van de studenten.

Medezeggenschap moet anders

Het lukt maar niet om studenten warm te krijgen voor de medezeggenschap. En dat terwijl de politiek zulke hoge verwachtingen heeft van de inspraak. Misschien moet de medezeggenschap fundamenteel anders, “meer passend bij de huidige tijd”.

Sociale onveiligheid

Vooral de kunstopleidingen hebben beleid gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren, maar werkt dat ook in de praktijk? Daar is nog te weinig aandacht voor.

Ongelijkheid door inkomen niet vergroot

Er komen minder kinderen uit arme gezinnen naar het hoger onderwijs – en nóg minder naar opleidingen die aan de poort selecteren – maar het goede nieuws is dat deze kinderen binnen de opleidingen ongeveer net zoveel kans maken als andere studenten.

Wet is verouderd

De Wet op het hoger onderwijs en onderzoek piept en kraakt. Toen hij werd geschreven, was het hoger onderwijs nog lang niet zo geïnternationaliseerd en ook digitaal onderwijs bestond nog niet.