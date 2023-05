Deze kandidaten maken kans op een plek in de Avans Medezeggenschapsraad

Een vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad in Tilburg

Studenten en medewerkers van Avans bepalen op 23 en 24 mei hoe de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) eruit gaat zien. Op die dagen kun je uit veertien studenten en zeven medewerkers van de hogeschool kiezen. Benieuwd wie dat zijn? De kandidaten stellen zich hieronder aan je voor.

Na dit collegejaar loopt de tweejarige termijn van de studentleden af. Daarom komen alle twaalf zetels voor studenten opnieuw beschikbaar. Wie verkozen wordt, zit vanaf 1 september 2023 voor twee jaar in de AMR.

Voor Avansmedewerkers zijn het tussentijdse verkiezingen. Medewerkers zitten in de raad voor vier jaar, maar door voortijdige vertrekken komen er per 1 september 2023 twee zetels vrij. Medewerkers die nu verkozen worden, zitten vanaf 1 september 2023 voor twee jaar in de raad.

Stemmen

Op 23 mei ontvangen alle studenten en medewerkers in de ochtend een e-mail met daarin een link naar de stempagina. Die is geldig tot en met 24 mei 23.59 uur. Studenten kunnen alleen stemmen op studenten, en medewerkers alleen op medewerkers.

De pagina met kandidaten die zichzelf voorstellen wordt aangevuld.