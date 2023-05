Dit is de uitslag van de AMR-verkiezingen

Foto: Angeline Swinkels

De uitslag van de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) is bekend. Voor de studentgeleding waren er veertien kandidaten voor twaalf zetels, voor medewerkers van de hogeschool waren er zeven kandidaten voor vier plekken in de raad. Hieronder lees je wie zitting gaan nemen in de AMR vanaf het nieuwe collegejaar.

De studenten die vanaf komend collegejaar voor minimaal twee jaar zitting in de AMR nemen, zijn:

Luke Govers

Lars Timmermans

Stijn Vogels

Pepijn Welvaarts

Melvin van der Looij

Pleun van Trier

Martijn van Iterson

Robin Trapman

Shane Pattipeilohy

Fatima Mussarat Razzak

Luca Verheij

Robin Gilli

Voor de medewerkers waren er tussentijdse verkiezingen. De medewerkers die vanaf komend collegejaar voor minimaal twee jaar zitting in de AMR nemen, zijn:

Marjon van Kuijk

Jack van Schijndel

Marijke Cruijsbergs

Eva-Lisa Janssen

In totaal zijn er 1744 stemmen uitgebracht bij de verkiezingen van 23 en 24 mei. 729 stemmen werden op de studentkandidaten uitgebracht, 1015 op de medewerkers. Kandidaten die nu niet genoeg stemmen behaalden, komen op de reservelijst te staan.