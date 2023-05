Eindhovense studenten doen aangifte na week van klimaatacties 

Foto: Markus Spiske via Pexels

Actievoerende studenten van de TU Eindhoven doen aangifte van mishandeling tegen bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits. Die hielp eigenhandig bij de ontruiming van een bestuurskamer. Ook bij andere instellingen waren bezettingen.

Actiegroepen University Rebellion en End Fossil Occupy hebben donderdag een bestuurskamer van de TU Eindhoven bezet en wilden nog een andere bestuurskamer innemen, waar op dat moment vergaderd werd.

De beveiliging verwijderde de studenten uit de kamer. Op filmbeelden is te zien dat dit hardhandig gebeurt en dat collegevoorzitter Smits erbij helpt. De studenten hebben aangifte gedaan tegen Smits, meldt het AD. De woordvoerder van de universiteit was telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.

Klimaatactieweek

Ook bij de Universiteit Utrecht, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Van Hall Larenstein bezetten activisten vorige week gebouwen. In Rotterdam zijn twaalf studenten opgepakt. Elders verliepen de acties relatief rustig; de bezettingen zijn door beveiligers of politie beëindigd, maar het kwam, voor zover bekend, niet tot arrestaties of geweld.

Noodtoestand

In Utrecht duurde de bezetting enkele dagen. Collegevoorzitter Anton Pijpers heeft daar toegezegd dat de universiteit voortaan de term ‘klimaatnoodtoestand’ gebruikt in plaats van klimaatverandering. De activisten hadden het bestuur aan het denken gezet, zei hij. De meeste eisen van de demonstranten zijn echter niet ingewilligd, net zoals BIJ de andere instellingen.