GGD gaat maandag en donderdag op Bredase Hogeschoollaan vaccineren tegen HPV

Foto via: GGD

De GGD West-Brabant gaat komende maandag en donderdag gratis vaccineren tegen HPV. Zonder afspraak kan iedereen geboren tussen 1996 en 2003 van 09:00 uur tot 16:00 uur binnenlopen in lokaal HD001 op Avans aan de Hogeschoollaan in Breda.

HPV is de afkorting van humaan papillomavirus en kan onder andere baarmoederhalskanker en genitale wratten veroorzaken. Ook kanker bij de penis, anus, schaamlippen, vagina, en mond- en keelholte kan veroorzaakt worden door het virus, dat je kunt krijgen via seksuele handelingen. Met het nemen van een HPV-vaccinatie ben je beschermd tegen HPV-infecties.

1500 mensen per jaar

Acht op de tien mensen raakt op een moment in hun leven besmet met HPV, en jaarlijks krijgen ongeveer 1500 mensen in Nederland hierdoor kanker. De overgrote meerderheid kan worden voorkomen met het nemen van een vaccinatie.

Als je niet in de gelegenheid bent om op een van de twee dagen naar Avans te komen voor een HPV-vaccinatie, kan je hier zelf een afspraak maken om het vaccin op een ander moment en locatie te nemen.