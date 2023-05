‘Heeft mijn universiteit banden met Shell?’

Foto: Johannes Plenio via Pexels

Klimaatactiegroepen vragen studenten en medewerkers om informatie over de banden van hun universiteit met de fossiele-energiesector. Ze werken aan een landelijke database.

De actiegroepen hebben een kaart online gezet met veertien universiteiten. Een muisklik maakt onder meer zichtbaar of fossiele bedrijven er externe leerstoelen, onderzoeksprojecten en carrièremarkten financieren. Ook staat vermeld welke actiegroepen er actief zijn.

Volgens de kaart hebben twaalf van de veertien universiteiten banden met de fossiele-energiesector. Met name de technische universiteiten werken veel samen met oliebedrijven als Shell en Aramco, de Saoedi-Arabische olie- en gasmultinational.

Openbare bronnen

De database is gebaseerd op openbare bronnen. Ook deden de samenstellers een beroep op de Wet open overheid, die publieke en semipublieke instellingen tot transparantie verplicht. Actiegroepen End Fossil, FossielvrijNL, Millieudefensie, Reclame Fossielvrij, Scientists4future, ScientistRebellion, Social Tipping Point Coalitie en University Rebellion werken aan de database mee.

Initiatiefnemer Aaron Pereira van het onderzoeksbureau Solid Sustainability Research zegt dat het overzicht nog onvolledig is. Hij roept wetenschappers en studenten op om samenwerkingsbanden te melden die nog niet in de database zijn opgenomen. “Universiteiten zijn hier onvoldoende helder over.”

Bezettingen

Maandag bezetten activisten een hal van de Universiteit Utrecht en kondigden ze bezettingen of acties aan bij tenminste zes andere instellingen. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is dinsdag opnieuw een gebouw bezet.



UPDATE: Het bezette gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam is inmiddels ontruimd door politieagenten.