INTRO Festival dit jaar weer in Bredase binnenstad

Beeld van een eerder INTRO Festival in Breda

Het INTRO Festival in Breda vindt dit jaar weer plaats in de binnenstad. Nadat het festival sinds 2017 in het Breepark was neergestreken en daarvoor niet georganiseerd kon worden door corona, kunnen studenten op donderdag 7 september losgaan op het Chasséveld.

Het INTRO Festival is niet alleen voor eerstejaarsstudenten, maar voor studenten uit ieder leerjaar. Ook zijn dit jaar studenten van mbo-instellingen welkom, zoals De Rooi Pannen en Curio. Het gaat hierbij om een pilot waarbij de onderwijsinstellingen een aantal kaarten aan willen bieden aan hun studenten.

Coalitieakkoord

Dat het Intro Festival zou terugkeren in de binnenstad, werd een aantal jaar geleden door politieke partijen vastgelegd in het coalitieakkoord. “Fijn om te zien dat het grootste Bredase studentenfeest weer wordt gevierd waar het groot is geworden. We gaan er iets moois van maken”, laat burgerraadslid Bart Boels namens de VVD weten op sociale media.

Ook studenten jonger dan 18 jaar zijn welkom op het introductiefestival, maar krijgen dan een speciaal polsbandje. Meer info over het introductiefestival, dat van 15:00 uur tot 23:00 uur duurt, vind je hier.