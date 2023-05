Komend jaar geen golf aan eerstejaars

Illustratie: Jolien van Zutphen

De universiteiten lijken ook komend jaar iets minder eerstejaars bachelorstudenten te trekken. Dat is tegen de verwachtingen in, gezien de terugkeer van de basisbeurs. Het hbo groeit licht dankzij de tweejarige Associate degrees.

In principe moeten studiekiezers zich vóór 1 mei aanmelden bij een bachelorstudie in het hoger onderwijs. Voor opleidingen met een selectie moet dat zelfs nog eerder. Dus begin mei wordt meestal duidelijk wat de trend voor komend jaar is.

Het scheelt niet veel, maar de universiteiten hebben momenteel 1,6 procent minder voorlopige aanmeldingen dan vorig jaar rond deze tijd. Het gaat om ongeveer tweeduizend potentiële studenten.

De bacheloropleidingen van hogescholen staan 0,9 procent in de min, met ruim 1.200 vooraanmeldingen minder. Daar tegenover staat een groei van de tweejarige Associate degrees, die voorlopig 1.700 aanmeldingen extra hebben.

Alles kan

Let wel, er kan nog van alles gebeuren. Vorig jaar telden de universiteiten om deze tijd 108 duizend voorlopige aanmeldingen, terwijl er uiteindelijk maar 60 duizend nieuwe bachelorstudenten aan de start verschenen.

Een flink deel valt dus af. Datzelfde gebeurt ook altijd in het hbo. Van de 141 duizend voorlopige aanmelders bleven er maar 91 duizend over. Dat zijn er maar liefst vijftigduizend minder.

“Het klopt inderdaad dat de vooraanmeldingen op dit moment iets in de min staan ten opzichte van vorig jaar”, erkent universiteitenvereniging UNL. “Maar het is voor ons nu nog te vroeg om conclusies te trekken of te gissen naar de oorzaken.” Ook de hogescholen dichten de vooraanmeldingen een geringe voorspellende waarde toe.

Dip

Toch waren de verwachtingen anders. De dip van afgelopen jaar zou maar tijdelijk zijn, dachten sommige bestuurders. Sommige jongeren stelden het studeren gewoon een jaartje uit omdat ze vanaf september 2023 weer een basisbeurs krijgen.

Maar van een ‘golfje’ aan studenten in september 2023 lijkt nu nog geen sprake. De eerste tellingen van daadwerkelijke inschrijvingen komen meestal eind oktober. Na correcties en controles volgen dan in het voorjaar de definitieve cijfers.

Voor de hogescholen ligt sowieso een krimp van het aantal bachelorstudenten in het verschiet. Dat is een van de onderwerpen die minister Dijkgraaf van Onderwijs bij de hoorns wil vatten in zijn aangekondigde ‘toekomstverkenning’.

Maar de hogescholen bieden wel steeds meer Ad-opleidingen aan, die bedoeld zijn als studies tussen mbo-4 en hbo-bachelor in. Deze tweejarige Associate degrees blijven nog altijd groeien. Ze staan nu zelfs 22 procent in de plus.