Nieuwbouw Onderwijsboulevard Den Bosch niet na, maar voor de zomer van start

Impressie nieuwe Onderwijsboulevard. Bron: DP6 architectuurstudio

De werkzaamheden voor de nieuwe onderwijslocatie van Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch gaan eerder van start dan gepland.

De hogeschool berichtte in oktober 2022 dat de bouw na de zomer van 2023 van start zou gaan. Nu blijkt dat de werkzaamheden al voor de zomervakantie beginnen. Dit komt doordat de planning van het bouwbedrijf ruimte geeft om begin juli al te starten. De nieuwbouwlocatie ligt tegenover de huidige locatie aan de Onderwijsboulevard. Ook worden er 125 nieuwe studentenwoningen, een ondergrondse parkeergarage en een groene buitenruimte gebouwd.

Het is de bedoeling dat de locatie in juni 2025 wordt opgeleverd en dat het zorgt voor een campusgevoel. “Voor Avans betekent dit dat studenten die nu op verschillende locaties in de stad studeren, straks een plek krijgen op de Onderwijsboulevard”, zegt Sarah Wilton-Wels van het College van Bestuur. Studenten kunnen zo makkelijker met elkaar samenwerken en kennis delen, over de opleidingen heen. We denken dat de vibe van een campus positief bijdraagt aan hoe studenten zich bij Avans voelen.”