Op deze Avanslocaties kun je ook in de zomer terecht

Foto: Angeline Swinkels. Avans aan het Stationsplein in Den Bosch

Wil je in de zomervakantie toch naar Avans om te studeren of te werken? Dat kan in Den Bosch op de locatie Stationsplein en in Breda op de locatie Lovensdijkstraat. Iedere andere Avanslocatie is tussen 17 juli en 11 augustus gesloten. In de overige zomerweken zijn er op sommige Avanslocaties aangepaste openingstijden.

De geopende locaties in Den Bosch en Breda zijn open van 08:00 uur tot 16:30 uur. De andere locaties zijn dan gesloten, omdat veel medewerkers en studenten op vakantie zijn. Een volledig overzicht van alle openingstijden van Avanslocaties in de zomerperiode vind je hier.

Avansmedewerkers kunnen in de zomerperiode ook werken in het Bredase HR-gebouw aan de Claudius Prinsenlaan. Dit gebouw blijft op werkdagen open van 08:00 uur tot 17:30 uur.