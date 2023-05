Oud-student Thomas combineert hulpverlening en sport

Thomas Baars

In zijn werk komen de twee opleidingen van oud-student Thomas Baars samen. Voordat hij vorig jaar afstudeerde aan de Associate degree Health & Social Work in Roosendaal, had hij al CIOS afgerond. Nu begeleidt hij jongeren bij hun hulpvraag door middel van sporten.

Thomas werkt als jeugdhulpverlener bij DuveFit. Daar begeleidt hij jongeren tussen de 8 en 18 jaar die bijvoorbeeld gedragsproblemen hebben. “Ze worden door de gemeente doorverwezen met een hulpvraag of om aan doelen te werken”, zegt Thomas. “Sport is het middel om dat te doen.”

“Nadat ik klaar was met CIOS wilde ik nog niet aan het werk”, vertelt de oud-student. “Ik wilde verder studeren, maar vier jaar zag ik niet zitten. Op de open dag van de Hogeschool Zeeland zag ik dat er tweejarige hbo-opleidingen bestaan.”

De Associate degree Academie in Roosendaal is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en de Hogeschool Zeeland. “Op de open dag in Roosendaal kreeg ik een goed beeld van wat een Associate degree inhoudt. De opleiding past bij mij: het is praktijkgericht, je zit niet hele dagen op school en loopt veel stage.”

Toevoeging

Dat beeld bleek te kloppen. De Ad Health & Social Work was voor Thomas een goede toevoeging aan zijn CIOS-opleiding. “Het zorgde voor meer diepgang”, zegt de oud-student. “Ik leerde bijvoorbeeld veel over gespreksvoering. Dat kan ik nu inzetten in het contact dat ik heb met jongeren.”

De sfeer op de opleiding vond de oud-student goed. “De academie is kleinschaling. Docenten zijn makkelijk te benaderen, het contact is laagdrempelig.” Stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. De eerste stageperiode start al aan het begin van het eerste jaar. “Ik wilde iets heel anders doen, dus koos voor een stageplek in de forensische zorg. Ik ging aan de slag als begeleider bij een woongroep voor gedetineerden en ex-gedetineerden die werken aan re-integratie in de samenleving.”

Ontwikkeling

In het tweede jaar liep Thomas stage bij Playing for Succes van NAC Breda. Dat is een naschools programma voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel vlak. Het NAC-stadion is daarbij het klaslokaal. “Het gaat niet om het voetbal, maar om het helpen van kinderen in hun ontwikkeling”, legt Thomas uit.

Ook in zijn huidige baan werkt hij met jongeren. Een fijne doelgroep, vindt hij. “Ik kan ze veel leren en ze helpen. Ze zijn eerlijk, zeggen wat ze denken. En ik kan met ze lachen. Doordat ik zelf nog jong ben, sta ik dichtbij de jongeren met wie ik werk.”