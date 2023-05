Student-ondernemer Julia geeft oude stoffen een nieuw leven door er fashion accessoires van te maken

Julia (r) en Isabel zijn samen JUIS Collection gestart, een webwinkel voor fashion accessoires

Business Innovationstudent Julia van Bree runt samen met vriendin Isabel een webshop voor fashion accessoires. Ze verkopen tassenriemen, hoedenbanden die ze helemaal zelf maken aan hun keukentafel. Binnenkort voegen ze een nieuwe item toe aan hun collectie: een eigen tas.

Twee jaar geleden kwam Isabel, vriendin en huisgenoot van Avansstudent Julia van Bree, thuis met een aantal meters stof. Die had ze spontaan gekocht bij de leegverkoop van een stoffenwinkeltje. Wat ze ging doen met de stoffen, die allemaal zo’n 30 tot 40 jaar oud waren, wist ze toen nog niet. “Ze sloeg het in omdat we er allebei van houden om creatief bezig te zijn met mode”, vertelt Julia. “Heel toevallig had ik net een nieuw tasje gekocht dat ik aan Isabel liet zien waar de nieuw gekochte stof mooi bij stond. Zo ontstond het idee om tassenriemen te maken van de stof. Later maakten we er ook hoedenbanden bij.”

Zo ontstond hun bedrijf JUIS Collection, een samentrekking van de namen Julia en Isabel. Uren spendeerden de twee met naald en draad aan tafel in hun studentenhuis om zelf de banden te maken. “Hoe vaak ik met een naald in m’n vinger prikte door het stikken, is ontelbaar”, zegt Julia lachend. “We hadden geen budget voor een naaimachine of iemand die dat voor ons kon doen.” Daardoor maakten Julia en Isabel maar een klein aantal producten per keer.



Julia van Bree

Professioneler

“Na anderhalf jaar wilden we het professioneler aanpakken dan zelf naaien en verkoop via Instagram”, blikt Julia terug. “We bouwden een website, schreven ons in bij de Kamer van Koophandel en vonden een externe partij die de producten voor ons ging maken. Daarnaast hebben we ons verdiept in het maken van tassen en hebben we een aantal prototypes langere tijd uitgeprobeerd.”

Binnenkort komt de eerste JUIS Collection tas uit. Eentje waar ze veel liefde in hebben gestopt, maar waarbij het volgens de twee vriendinnen ook belangrijk is dat die maatschappelijk verantwoord is gemaakt. “Zelf waren we zo’n negen uur bezig met het maken van een tas. Daardoor waren we genoodzaakt om de productie ervan uit handen te geven. Maar dat mag geen fast fashion zijn”, zegt Julia vastberaden.

Hoe de tassen op een maatschappelijk verantwoorde manier geproduceerd kunnen worden, onderzocht Julia tijdens haar afstudeerperiode. Ze liep stage bij haar eigen bedrijf. “Fijn, want op die manier kon ik de afstudeeruren die ik normaliter bij een ander bedrijf had gelopen, in JUIS Collection stoppen.”

Reststof

Tijdens Julia’s afstudeeronderzoek vond ze een fabriek in Nederland waar vluchtelingen werken. “Daar gaan we onze tassen laten produceren en niet in een vreemd, ver land waar we geen controle hebben over het productieproces.” Ook over de stof waar de tassen van worden gemaakt, hebben de twee goed nagedacht. “Een duurzame reststof die we opkopen in Nederland.”

Deze zomer is Julia klaar met haar studie Business Innovation. “Misschien dat ik erna nog een master wil doen, zodat ik nog meer kennis in huis heb om JUIS Collection verder te ontwikkelen.”