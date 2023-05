Studenten Social Work organiseren bijeenkomst over armoede

Foto: Andres Siimon via Unsplash

Eerstejaarsstudenten Social Work van Avans in Breda organiseren 31 mei een bijeenkomst over armoede. Ze doen dat vanuit de leergemeenschap bij Curio isk (internationale schakelklas) in Bergen op Zoom.

Bij Curio isk worden jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond die geen of slecht Nederlands spreken, voorbereid op een mbo-opleiding. Vanuit de leergemeenschap organiseerden de Social Workstudenten activiteiten voor de jongeren, maar ze deden ook onderzoek.

Uit een enquête bleek waar de jongeren zoal tegenaan lopen. Zo is het vinden van een bijbaan vaak lastig, omdat ze de taal niet spreken. “En als ze achttien worden, moeten ze van alles zelf regelen”, vertelt eerstejaars Sammie van Broekhoven. Een zorgverzekering en zorgtoeslag bijvoorbeeld. “Dat is moeilijk als je je ouders niet om hulp kunt vragen, zoals Nederlandse jongeren in zo’n geval doen.”

Sportkleding

Dat de jongeren van Curio isk te maken hebben met armoede, blijkt ook uit kleine dingen als het niet kunnen kopen van sportkleding. Het doel van de bijeenkomst die de Avansstudenten georganiseerd hebben, is bij gemeenten onder de aandacht brengen wat deze jongeren nodig hebben.

Aan het woord komen gastsprekers. “Bijvoorbeeld een jongerenwerker die meer kan vertellen over de armoede waarin deze jongeren leven”, vertelt eerstejaars Senna Fioole. Daarnaast is er een panel, met daarin onder andere de wethouder van Bergen op Zoom en een docent van Curio, dat in discussie gaat over stellingen die de studenten hebben bedacht.

De bijeenkomst begint woensdag 31 mei om 14.30 u en vindt plaats bij Curio isk, Drebbelstraat 20 in Bergen op Zoom. Aanmelden via c.hellenthal@student.avans.nl.