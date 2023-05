SustainaBul voor duurzaamheid: Wageningen zakt op ranglijst

De groene Wageningen Universiteit, jarenlang de duurzaamste in het hoger onderwijs, zakt naar de zesde plek op de ranglijst van de jaarlijkse SustainaBul. Hogeschool Van Hall Larenstein staat opnieuw bovenaan.

Sinds 2012 reiken de idealistische ‘Studenten voor Morgen’ de zogeheten SustainaBul uit. Ze maken een ranglijst van hogescholen en onderwijsinstellingen, waarin ze letten op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Ook bijzondere initiatieven in het onderwijs (best practices) wegen mee.

De studenten kijken daarbij niet naar de banden tussen instellingen en de fossiele energiesector; de focus van klimaatactivisten bij recente bezettingen. Misschien gaat dat volgend jaar veranderen, zegt Floris de Boer van ‘Studenten voor Morgen’.

Dat de VU als eerste universiteit in Nederland heeft aangekondigd om geen samenwerking meer aan te gaan met fossiele bedrijven die de energietransitie belemmeren, speelt dus nog geen rol in de ranglijst van 2023.

Wel kijken de studenten sinds dit jaar of de universiteiten en hogescholen voor duurzame verzekeraars en banken hebben gekozen. Dat criterium is toegevoegd in overleg met actiegroep Scientists for Future.

Vrije val

Het is de derde keer dat hogeschool Van Hall Larenstein bovenaan eindigt. De hbo-instelling met vestigingen in Leeuwarden en Velp won eerder in 2020 en 2022. De ‘groene’ Wageningen Universiteit won in 2021 nog het goud en heeft de prijs in totaal zes keer binnengesleept. Toch daalt de universiteit dit jaar naar de zesde plek.

Voor de ranglijst kijken de studenten eerst wat ze zelf aan informatie over duurzaamheid kunnen vinden, waarna ze de onderwijsinstellingen om een reactie vragen. Na de antwoorden van de hogescholen en universiteiten bepalen ze de definitieve volgorde.

De prijs van een vakjury voor best practices is gewonnen door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met het project co2assistent, waarin geneeskundestudenten voorstellen kunnen aandragen om hun opleiding te verduurzamen. Ze kijken bijvoorbeeld naar hoe je medicijnen en verpakkingsmaterialen kunt hergebruiken.

Groene Peper

De studenten reikten de prijs vrijdagmiddag uit tijdens Groene Peper, een festival dat aan onderwijs en duurzaamheid is gewijd.

Onder duurzaamheid verstaan de studenten niet alleen milieudoelstellingen als het tegengaan van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook de strijd tegen armoede en honger en het bevorderen van gendergelijkheid.