Topsporter Mees korfbalt in jeugdelftal Oranje: ‘Er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan’

Mees Oppe (links)

Korfbal zit in het dna van de familie van Mees Oppe, tweedejaarsstudent Human Resource Management (HRM) in Breda. Zijn ouders kennen de sport goed, net als zijn oudere zus en broer. Zelf doet hij sinds zijn vijfde aan korfbal, met succes. Zo werd hij al wereldkampioen met Oranje onder 19 en komt hij momenteel uit op het een na hoogste niveau in Nederland bij DeetosSnel in Dordrecht.

“Korfbal is onmiskenbaar voor mij. Mijn ouders zeiden altijd dat het aan mij was om te kiezen welke sport ik wilde beoefenen, maar toen ik als kind zag wat er bij korfbal kon gebeuren, wist ik al snel dat ik dat ook wilde doen”, vertelt Mees lachend. “En toen ik er eenmaal mee was begonnen, ben ik altijd doorgegaan.”



Wat is er zo leuk aan korfbal?

“Met een team ben je bezig om jezelf beter te maken en wedstrijden te winnen. Ook vind ik het voor de contacten die je opdoet leuk dat jongens en meisjes samenspelen. En natuurlijk vind ik het spel interessant, hoe het gespeeld wordt en wat je ermee kunt. Dan weer sta je in de verdediging, dan weer in de aanval. Het gaat heel snel.”

Anders dan bij bijvoorbeeld voetbal, heb je bij korfbal bij aanvang een aanval- en verdedigingsvak. Zo’n vak bestaat uit 2 vrouwen en 2 mannen. Om de twee goals wissel je van positie.

“Je hebt wel bepaalde rollen in zo’n vak, maar iedereen mag scoren en alles doen. Je doet het met z’n vieren.”

Wanneer had je in de gaten dat je goed was in de sport?

“Als je in de jeugd in de C1 zit in plaats van de C2, heb je in de gaten dat je goed bezig bent. Daarna kwam ik in de jeugdteams van district Zuid-West en voor het eerst in Oranje onder 19. Dan zit je bij de top van Nederland. Toen ik ook in Onder-21 van Oranje kwam, dacht ik: nu wordt het echt serieus en moet ik mijn best blijven doen om erbij te blijven. Ik ga over de landsgrenzen voor de sport en ik train op Sportcentrum Papendal. Dan train je met de grootste spelers erbij.”

Mees (onderaan, zittend)

Je speelt nu bij DeetossSnel in Dordrecht. Hoe ben je daar terechtgekomen en hoe is dat?

“Sinds ik korfbal, speelde ik bij Oranje Wit in Dordrecht. Tot vorig jaar. Ik wilde de top bereiken en moest daarvoor hogerop gaan spelen. Daarom maakte ik de transfer naar DeetosSnel, waar ik nu mijn eerste seizoen als senior speel. Dat gaat eigenlijk heel goed. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk, hoe veel tijd ik er ook in stop. Ik merk wel dat het niveau hoger is, bijvoorbeeld tijdens trainingen. Ik moest, zeker aan het begin, aan de bak op fysiek gebied. Dus meer naar de sportschool en beter eten, om meer aan te komen. Ik ben er elke dag mee bezig.”



Wat betekent dat voor je studentenleven?

“Op vrijdag kan ik niet uitgaan, want zaterdag moet ik uitgerust zijn. En ook op dinsdag of woensdag kan ik niet de stad in, dus een typisch studentenleven heb ik niet. Maar daar kies ik bewust voor. Als ik de keuze maak om op hoog niveau te willen sporten, komt dit erbij kijken. Dat is soms jammer, maar wat ik nu doe vind ik misschien nog wel leuker.”

Hoe combineer je je studie op Avans met de sport?

“Gelukkig doe ik een opleiding zonder tentamens, maar met groepsopdrachten. Het zijn vooral verslagen die we moeten inleveren. Daardoor kan ik school en sport goed combineren. Avans werkt ook goed mee, dat is heel chill. Ik heb een topsportstatus vanuit NOC*NSF. Die geeft me de ruimte om op woensdag onder schooltijd te kunnen sporten op Papendal. Als ik na een dag stage of school thuiskom, eet ik snel om daarna weer te gaan trainen. Ik moet goed plannen en mijn taken op een rijtje hebben.”

Mees in actie

Over korfbal bestaan best wat vooroordelen. Hoe ervaar jij dat?

“Het wordt steeds minder, maar hoort er een beetje bij. Er wordt altijd lacherig gedaan over korfbal. Dat komt vooral van mensen die het nog nooit hebben gezien of gedaan, zeker op de middelbare school. Ik zat daar niet mee, deed gewoon mijn ding. Als je zoals nu steeds hoger komt en ook naar het buitenland gaat, kijken mensen anders naar de sport.”

Wat is je hoogtepunt tot nu toe?

“In 2021 werd ik wereldkampioen met Oranje onder 19. Dat was mooi, maar dat ik geselecteerd was, was voor mij het mooiste. Nederland is namelijk verreweg het beste korfballand dat er is, ze winnen alle toernooien.”

Wat zijn je doelen op de lange en korte termijn?

“Het is mijn droom om bij het Nederlands team te komen, net als mijn broer Bo. Daarvoor moet ik aan de bak. En ik wil Nederlands kampioen worden in Ahoy. Dat is een prestigeding, om daar te mogen spelen. Met Oranje onder 21 werken we nu toe naar het EK van Tsjechië. Dat vindt komende zomer plaats. Daar wil ik goed gaan presteren.”