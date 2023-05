TU Eindhoven betreurt ‘geduw en getrek’ bij klimaatactie

Foto ter illustratie: Markus Spiske via Pexels

Tijdens de klimaatactie bij de TU Eindhoven ontstond “geduw en getrek” waar ook de collegevoorzitter aan meedeed. Het bestuur betreurt het ‘incident’, staat in een statement.

Klimaatactivisten hielden vorige week bezettingsacties aan verschillende instellingen, ook aan de TU Eindhoven (TU/e). Op beelden is te zien hoe collegevoorzitter Robert-Jan Smits de beveiliging helpt bij het wegvoeren van de bezetters.

Demonstranten hebben aangifte gedaan tegen Smits en de beveiligers. In een statement schrijft het college van bestuur over het voorval: “We staan uiteraard geen TU/e voor waarin dit tot de normale omgangsvormen behoort. Wij betreuren het dan ook ten zeerste.”

Klimaat

In de rest van het statement staat dat de technische universiteit zich ten volle bewust is van de problemen met het klimaat en zich inzet voor de energietransitie. “Met name onze studenten houden ons scherp en dat hoort zo.”

Er lopen allerlei gesprekken met de activisten. Daarom was het college naar eigen zeggen verrast door de demonstratie van afgelopen donderdag. Die was overigens wel aangekondigd.

Rector

Die dag was bovendien bijzonder voor de TU/e. De oude rector nam afscheid en de nieuwe rector werd geïnstalleerd. De klimaatactie begon net iets eerder, “terwijl de ontvangst van gasten gaande was”.

De activisten hielden zich vervolgens niet aan beperkingen die het bestuur gaf en drongen ook door tot een ruimte (‘boardroom’) waar een vergadering gaande was. “Het geduw en getrek dat daarna ontstond in de boardroom is te verklaren vanuit deze sequentie van gebeurtenissen.”