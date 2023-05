UvA-gebouw ontruimd na klimaatactie

Een gebouw van de Universiteit van Amsterdam

Activisten hebben dinsdagmiddag een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezet. Het werd diezelfde avond ontruimd. De bezetting is de meest recente in een reeks klimaatacties in het hoger onderwijs.

Het UvA-gebouw op de Roeterseilandcampus wordt dinsdagmiddag door zo’n tweehonderd studenten bezet. Ze eisen dat de UvA de banden met de fossiele-energiesector verbreekt, maar ook dat de universiteit ‘dekoloniseert en democratiseert’.

Zo rond tien uur ’s avonds begint de mobiele eenheid van de politie met het ontruimen van het pand. Volgens NU.nl zijn veertien studenten gearresteerd. Op videobeelden is te zien hoe een demonstrant ingeklemd tussen twee agenten meeloopt naar het arrestatiebusje.

Een woordvoerder van de UvA laat aan nieuwsplatform Folia weten dat demonstreren in gebouwen van de universiteit is toegestaan, maar dat actievoerders er niet mogen overnachten.

Reeks

De Amsterdamse klimaatactie is de laatste in een reeks die vorige week werd aangekondigd. Aan de Universiteit Utrecht, TU Delft, TU Eindhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Van Hall Larenstein waren ook bezettingen.