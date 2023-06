AAAd Impact Days: ‘Leuk project, met interessante opdrachtgever’

Anke van Lokven, adjunct-directeur van de Avans Academie Associate degrees tijdens de Impact Days

Een korte film maken waarmee studenten regionale opdrachtgevers kunnen helpen om impact te maken op hun omgeving en doelgroep. Dat was de opdracht voor een groep Bossche Avans Academie Associate degree-studenten tijdens de Impact Days. De afgelopen zeven weken werkten ze multidisciplinair aan het project, waarvan de prijsuitreiking dinsdagmiddag plaatsvond in de Verkadefabriek.

Eerstejaarsstudenten van zes opleidingen werden bij het project door elkaar gehusseld om in groepen studenten te werken aan een korte film. Met die film moesten ze aandacht besteden aan het maatschappelijke vraagstuk waaraan opdrachtgevers uit de regio werken. Gedurende de periode werkten de Bossche studenten eens per week aan hun opdracht. Ze leerden elkaar, de opdrachtgevers en hun stakeholders kennen, waarna het hoofdonderdeel volgde: het zelf filmen en monteren van een film die moest bijdragen aan het doel en missie van hun gekozen organisatie.

Tijdens de prijsuitreiking werd de top 3 per opdrachtgever op het podium geroepen voor een applaus. Daarna werden films van groepen die de eerste plek behaalden, getoond op het grote scherm.

Opdrachtgevers

De eerste opdrachtgever was de School des Levens, dat zich richt op jongeren die zich willen inzetten voor hun eigen omgeving. Laten zien hoe de organisatie jongeren ondersteunt bij het opzetten van een nieuw winkel- of horecaconcept, was de opdracht die vanuit de organisatie kwam.

De tweede opdrachtgever was Stichting Struikroven, dat groen uit sloopprojecten redt en het een nieuwe bestemming geeft. Laten zien hoe zij werken, was voor studenten de opdracht.

De derde opdrachtgever was WSD, een sociaal werkbedrijf voor negen gemeenten dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van werk. Hun werkwijze tonen, was de opdracht voor Avansstudenten.

Tot slot was er opdrachtgever Zorgpark Voorburg, een park met gespecialiseerde gezondheidszorginstellingen voor mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematieken. Laten zien wat het park voor functie heeft, was de opdracht voor Avansstudenten.

Thomas Meijs, student Marketing Management, behaalde met zijn groepsgenoten Yassin, Yentl, Romy en Nick de eerste plaats. Zij hadden als opdrachtgever School des Levens. ‘’Dat hadden we niet verwacht. Een plek bij de eerste drie wel, maar we dachten dat anderen er meer aan hadden gedaan. Blijkbaar niet dus’’, vertelt hij lachend met een biertje in zijn hand tijdens de borrel na afloop.

Leuk project

Hun gemaakte filmpje over een meisje dat in de soep zat en niet wist wat ze met haar leven moest tot de School des Levens op haar pad kwam, werd als heel goed beoordeeld. En dat terwijl de groep, op een iemand na, geen video-ervaring had. De Avansstudent blikt terug op een leuk project, vooral vanwege het multidisciplinaire werken. ”Niemand kende elkaar van tevoren, we begonnen allemaal vanaf nul. Dat deden we nog niet eerder.’’

Thomas Meijs (met de cheque in zijn handen) en een aantal van zijn groepsgenoten

Meer uitdaging

De tijd die voor het project stond, had van hem wel wat minder lang mogen zijn. De groep vond de opdracht niet zo moeilijk. ‘’Er had wat meer uitdaging in mogen zitten’’, aldus de Avansstudent. Of hun video ook echt impact gaat maken, weet hij niet. ‘’Omdat we niet echt wisten wat ‘impact maken’ nou precies betekende. We deden het dus op onze manier wat, gezien de eerste plek, een goede was.’’

Vooroordelen

Ook Max Hoogenboom, student Ondernemerschap, viel met zijn groep in de prijzen. Hij behaalde de tweede plek tijdens het maken van een video voor Stichting Voorburg en is daar blij mee. ‘’Ik vond het een leuk project, met een interessant vraagstuk. In het park komen ouderen om te fietsen, maar wonen ook mensen met een psychische aandoening. Door vooroordelen komen er weinig andere bezoekers. Om daarmee aan de slag te gaan was leuk.’’ De groep maakte een film waarin te zien was hoe twee jongeren onverwachts een leuke dag hadden in het park.



Waar andere studenten aangaven het project iets te lang te vinden, was Max juist blij met de duur. ‘’Zeker omdat er twee weken vakantie bij zat, er bleef weinig tijd over. Door een goede planning en taakverdeling lukte het ons wel’’, vertelt hij blij.

Impact Days

Beeld doet wat

Het doel van het project -impact maken- is er een waarvan ook Max niet direct weet of dat gaat lukken met de video. ‘’Maar, beeld laat wat achter. Het doet wat. Als er straks ook meer mensen naar het park komen, maak je wél impact.’’

Bewust maken

Avans en de opdrachtgevers beoordeelden de studenten op verschillende criteria. Hoe ze samenwerkten, reflecteerden en of hun video impact had, speelde hierin mee. Anke van der Kruijs, docent Finance, spreekt van een geslaagd project. De Impact Days vindt ze een goede manier om te leren samenwerken met studenten van andere opleidingen en echte opdrachtgevers. ‘’Als je later ergens gaat werken, zit je ook niet de hele tijd met mensen die hetzelfde als jij studeerden. Je werkt samen met anderen om iets neer te zetten. Daar willen we ze op voorbereiden’’, zegt ze. ‘’En het is een manier om studenten te wijzen op de maatschappelijke problemen die er zijn. Daar maken we ze via dit project van bewust.’’



De top 3 van elke opdrachtgever ging naar huis met tegoedbonnen voor de Avanskantines en de Verkadefabriek. Na de prijsuitreiking volgde een borrel.