Avansstudent Floris is Stagiair van het jaar

Floris Pullens

Floris Pullens, vierdejaarsstudent Commerciële Economie in Breda, is eind mei uitgeroepen tot Stagiair van het jaar 2023 door stagebemiddelaar StudentenBureau. Zijn stagebedrijf CarCollect had hem opgegeven. “Floris heeft een duidelijk doel en weet wat hij wil.”

Floris wist van niks, dus toen collega Lale van CarCollect hem begin april vertelde dat hij in de top 5 van de Stagiair van het jaar 2023-verkiezing was beland, was dat voor hem heel onverwacht. “Ze had een mail gekregen waarin stond dat ik stemmen moest gaan verzamelen”, vertelt Floris. “CarCollect was heel supportive. De marketingafdeling had een poster ontworpen en gedrukt die ik kon uitdelen.”

Dat deed hij onder andere bij Avans. Daarnaast maakte de student drie video’s die hij op LinkedIn en Instagram deelde. “Ik kreeg veel leuke reacties”, zegt de student Commerciële Economie. “Bij voetbal en in de stad zeiden mensen dat ze op me gestemd hadden. Hartstikke leuk, ik treed graag op de voorgrond.”

Floris won uiteindelijk met 150 stemmen verschil van de nummer 2. Van StudentenBureau, organisator van de verkiezing, kreeg hij – als rasechte NAC-supporter – een thuisshirt van zijn club en een voucher voor rijden in een raceauto op het circuit in Zandvoort.

Gemotiveerd

Op de website van StudentenBureau is te lezen waarom CarCollect de Bredase student heeft opgegeven. “Floris is gemotiveerd en gefocust. Hij heeft een duidelijk doel en weet wat hij wil. Dit zorgt voor veel zelfstandigheid en een constante drive om voor het beste resultaat te gaan.”

Ook zegt CarCollect dat Floris oog heeft voor een ander. “Hij zorgt dat zijn eigen werkzaamheden worden uitgevoerd, maar is ook bereid om anderen te ondersteunen en te helpen. Hij heeft geen moeite met het ontvangen van feedback en probeert dit altijd mee te nemen om zichzelf te verbeteren.”

Afstuderen

“Ik heb in het begin van mijn stage in het bedrijf meegedraaid, daarna heb ik vooral aan mijn onderzoek gewerkt”, vertelt Floris. “Dat heb ik tussentijds gepresenteerd en ik kreeg te horen dat ze er veel aan hebben. Ik kijk met een kritische blik, maar kan dat goed onderbouwen.” Daarnaast wordt het gewaardeerd dat de student gezelligheid en humor meebrengt naar zijn stage. “Er hangt een informele sfeer, als je binnenkomt zie je een soort woonkamer met bureaus eromheen. Dat geeft een thuisgevoel. Jezelf kunnen zijn vind ik belangrijk.”

De stage van Floris zit er bijna op en dan rest alleen nog de verdediging van zijn onderzoek en hopelijk het in ontvangst nemen van zijn diploma. “Ik heb veel tijd gestoken in mijn onderzoek, ik heb er wel vertrouwen in.”