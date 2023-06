Avansstudenten werkten samen met Oekraïense universiteit aan startup-project

Avansstudenten die meededen aan het project met links achterin coördinator Annette Ammeraal

Avansstudenten die de minor International Entrepreneurship volgden, deden een project over startups in samenwerking met een Oekraïense universiteit. ‘’Ik ben blij dat mijn docenten hun best doen om in deze tijden zulk soort leuke dingen voor de studenten te organiseren’’, zegt Oekraïense student Anastasiia Dbrovolska.

De samenwerking kwam tot stand nadat de Oekraïense Poltava Polytechnic University contact opnam met Avans. Aangezien het land in oorlog is, legt de Oekraïense president Zelensky iedereen op om vooral zo normaal mogelijk door te gaan met hun leven. Tijdens het project gingen de studenten op zoek naar startup-eigenaren. De Avansstudenten, die bestaan uit Nederlandse en internationale studenten, deden dit in hun eigen land. Zo waren er startup-interviews in Nederland, Frankrijk, Mexico, Polen, Spanje, Oostenrijk en Hongarije. De Oekraïense studenten zochten naar een startup in Oekraïne. De eigenaren werden door de studenten geïnterviewd en de uitkomst werd na twee weken gepresenteerd aan de vijftig studenten. Zo leren ze over hoe het is om een eigen startup te hebben en op te zetten in verschillende landen.

Bommeldingen

Als je land is oorlog is, verloopt een schooldag niet altijd even soepel. ‘’We hebben schuilkelders zodat we veilig op school kunnen zitten. Als er een bommelding komt, moeten we naar de kelder toe en daarin zitten’’, vertelt Anastasiia Dobrovolska, student aan de Oekraïense universiteit. Soms gaat het alarm meerdere keren per dag af. De studenten kunnen dan uren in de kelders zitten. ‘’Op dit moment is het heel normaal voor ons. We zitten gewoon en praten met elkaar tot we eruit mogen.’’ Ook tijdens het project hebben de studenten wel eens last gehad van de bommeldingen. Volgens Annette Ammeraal, Avanscoördinator van het project, zorgde dat soms wel eens voor lastige communicatie. ‘’Tijdens onze meetings is er twee keer een bommelding geweest, dan kan je niet verder. Alles is gewoon wat ingewikkelder.’’

Positieve inzet

Dat de samenwerking iets minder soepel verliep dan gewend, mocht de pret niet drukken. ‘’Ik vind zulk soort projecten altijd heel leuk. Ik wil graag mijn eigen startup beginnen dus dan is het heel leuk om van andere nationaliteiten te leren’’, vertelt Anastasiia enthousiast. Ondanks de oorlog, blijft de universiteit van Anastasia haar best doen om het leuk te maken voor de studenten. Die positieve inzet is ook iets wat Ammeraal opviel. ‘’Ik vind het heel mooi hoe positief de Oekraïners zijn. Ze proberen gewoon normaal te doen.’’ Ook over het project en de samenwerking met de Avansstudenten waren de Oekraïense studenten lovend. ‘’De Oekraïense studenten vroegen of ik ze weer kon benaderen als er weer zo’n project zou zijn. Er is een oprechte interesse richting Avans omdat het heel speciaal voor ze is om zo’n project te doen. In Nederland zijn we heel verwend met onze buitenlandse connecties, maar in Oekraïne is dat niet zo vanzelfsprekend.’’

Het project was bedoeld voor verschillende leerdoelen. Naast leren over samenwerken, andere culturen en Engels, is het project ook goed voor reflectie. Volgens Ammeraal zouden Nederlanders wel wat meer bescheiden mogen zijn. ‘’Het is heel Nederlands om te denken dat alles in het buitenland altijd beter kan en dat hier alles beter is.’’ Zo kwamen de studenten er bijvoorbeeld achter dat de Oekraïners al hun overheidsdocumenten al digitaal hebben. Ze hebben een digitaal paspoort en een digitaal rijbewijs, waar Nederlanders nog met de papieren in hun portemonnee rondlopen. ‘’Nederlanders kunnen heel arrogant zijn wat dat betreft, dat is een hele grote les geweest voor ons.’’