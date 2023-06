Belgisch protest tegen uitspraak in zaak-Sanda Dia

Foto: AFP

In Belgische steden gingen vorige week honderden demonstranten de straat op uit protest tegen de uitspraak in de zaak-Sanda Dia. Ze vinden de straffen veel te licht en eisen dat de daders ten minste een strafblad moeten krijgen.

Achttien leden van de Leuvense studentenvereniging Reuzegom krijgen werkstraffen van twee- à driehonderd uur en moeten boetes betalen van rond de vierhonderd euro, oordeelde de Antwerpse rechtbank recent. Ook zijn enkele duizenden euro’s aan schadevergoedingen opgelegd, al is dat in de meeste berichtgeving verloren gegaan.

Tijdens de ontgroening in 2018 moest het 20-jarige aspirant-lid Sanda Dia goudvissen doorslikken, gemalen muis eten, grote hoeveelheden vissaus drinken en in een put met ijskoud water zitten. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Strafblad

In Leuven, Antwerpen en Brussel trokken vorige week al honderden Belgen uit onvrede de straat op. Dit weekend zwol het protest aan tot 1.500 betogers in Brussel, Gent en Brugge, meldt de Belgische omroep VRT. Ze zijn het oneens met de opgelegde straf en vinden dat de veroordeelden op zijn minst een strafblad moeten krijgen.

Volgens hen is er sprake van klassenjustitie en racisme. Anders dan gebruikelijk binnen de vereniging kwam Dia niet uit een invloedrijk en vermogend gezin. Racistische motieven zijn in de rechtszaak niet aan de orde gekomen.

De Senegalese vader van het slachtoffer, Ousmane Dia, zei tegen weekblad HUMO dat er volgens hem wel sprake was van discriminatie. “Reuzegom, een elitaire studentenclub, heeft met Sanda iemand binnengekregen die niet in haar kraam te pas kwam. Zijn vader had geen tuin, geen oprit, geen eigen huis. Sanda was te min voor hen.”

Hij noemde de uitspraak een klap in zijn gezicht. “Sanda heeft niet het respect gekregen dat hij verdient.” Ook over het handelen van de KU Leuven is hij niet te spreken. De rector zou nagelaten hebben om uit te zoeken wat er was gebeurd en de leden verantwoordelijk te houden. Het universiteitsbestuur reageerde eerder in Het Nieuwsblad dat het de bevoegdheid niet had om onderzoek te doen naar een vereniging die niet verbonden was aan de instelling. Wel onderzoekt de KU Leuven momenteel of de tuchtprocedures moeten worden aangepast.

Namen

Demonstranten vonden ook dat Belgische media de namen van de leden openbaar hadden moeten maken. Ze scandeerden de namen en hadden naambordjes gemaakt. Een vlogger die ook meeliep in de demonstraties zorgde eerder voor ophef door op zijn YouTubekanaal de namen en achtergronden van vier Reuzegomleden te delen.

Een van de advocaten van de leden spreekt van een heksenjacht en vindt dat de vlogger het recht in eigen hand neemt. De redactie van dagblad HLN wijdde er een redactioneel commentaar aan.