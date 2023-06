CMD-studenten tonen werk tijdens afstudeerexpositie

Willeke van As

Blije studenten, trotse (groot)ouders en veel lachende gezichten. Zo’n zestig Bossche studenten Communication & Multimedia Design toonden vrijdagmiddag hun werk tijdens de jaarlijkse afstudeerexpositie. Die bestond uit variërende producties, zoals kinderen te stimuleren om hun tanden te poetsen tot bordspellen om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken op middelbare scholen.



Ze hoeft haar telefoon maar een paar seconden te openen of de pas afgestudeerde Sophie Hermans wordt er al mee geconfronteerd: filmpjes en foto’s van influencers of topmodellen die het ‘perfecte lichaam’ hebben. ”Best confronterend vond ik dat altijd”, zegt Sophie bij haar stand bij Avans aan de Onderwijsboulevard. ”Zeker omdat je lichamen ziet die vaak niet echt zijn. Ze zitten vol met fillers en andere cosmetische ingrepen. Dat gaat goed als je dat bij professionals in goede klinieken laat doen, maar niet als je ze laat uitvoeren door mensen die er geen verstand van hebben. Dan zijn de risico’s op ernstige gezondheidsschade en verminkingen aanwezig, soms zelfs met de dood tot gevolg.”

Sophie Hermans bij haar werk

Schokkeren

Om aandacht te vragen voor het laten doen van cosmetische ingrepen op een onjuiste manier, maakte Sophie een video waarin de fictieve Charley te zien is. Nadat ze op social media wordt beïnvloedt door een influencer en zelf naar een goedkope en niet-professionele kliniek gaat, gaat het helemaal mis en overlijdt ze. Dat proces is te zien in haar video. ”Ik wil schokkeren en zo aandacht vragen voor dit probleem”, vertelt de kersverse student. Achter haar staat ook een gedenkhoekje met kaarsjes, met een boek waar mensen hun naam of een korte boodschap kunnen achterlaten.



Het werken aan haar afstudeerproject, waarbij aandacht vragen voor een maatschappelijk thema verplicht was, vond Sophie leuk. Een stuk leuker dan veel andere opdrachten tijdens haar studie. ”Die voelden als een verplichting, nu vloog de tijd voorbij omdat ik werkte aan een project dat ik écht interessant vond”, zegt ze blij.

Grijs gebied

Iets verderop in de ruimte, die al snel volloopt met geïnteresseerde bezoekers, staat een groepje te kijken naar het werk van student Willeke van As dat op een tafel is uitgestald. Van haar opdrachtgever Ons Middelbaar Onderzoek (OMO), een schoolgemeenschap met zestig Brabantse middelbare scholen, kreeg ze de taak leerlingen aan te sporen meer open te zijn om te praten over het ‘grijze gebied’ van grensoverschrijdend gedrag. ”Het leggen van een arm op een schouder kan voor de een oké zijn, maar de ander kan dat als vervelend ervaren. Ik moest iets bedenken waardoor scholieren daar het gesprek over konden voeren”, vertelt Willeke.



Testen

Om dat te doen, ontwikkelde de student een bordspel bestaande uit drie gedeeltes. Op ieder bord, waaraan scholieren kunnen draaien, staan verschillende uitkomsten. Die vormen een fictief scenario waar ze tegenaan kunnen lopen, zoals een onbekende jongen die vraagt of de ander na schooltijd wil afspreken in het fietsenhok. ”In groepjes bespreken hoe scholieren in zo’n situatie omgaan, is het doel van het spel”, aldus de CMD’er. Tijdens het maken van haar spel ging ze regelmatig in gesprek met scholieren om er zeker van te zijn dat er uiteindelijk een goed product zou komen te liggen. ”Tijdens het testen kwam ik erachter dat je niet in te grote groepen moet werken. In groepjes van zes wordt de sfeer lacherig, in groepjes van vier ontstonden er serieuze gesprekken.”

Nu Willeke is geslaagd, betekent het niet het einde van haar project. OMO gaat het spel na de vakantie in gebruik nemen. ”Dat is heel leuk. Ik heb zo echt iets bijgedragen aan een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Mijn werk wordt niet zomaar weggegooid”, zegt Willeke.



Duurzaam digitaal ontwerpen

Ook Thomas van Venrooij is afgestudeerd en presenteert zijn eindwerk voor zijn tafel. Zijn afstudeerproject stond in het teken van een manier vinden om studenten met een ontwerpopleiding te leren hoe ze later digitaal duurzaam hun werk kunnen uitvoeren. ”Dat klinkt moeilijk, en dat was het voor mij aan het begin ook. Zelf wist ik amper iets van het onderwerp”, vertelt hij lachend. Hij legt uit: ”Een voorbeeld van niet duurzaam digitaal ontwerpen, is een site waar veel afbeeldingen met felle kleuren op te zien zijn. Om die te kunnen zien, moet het scherm op een hoge helderheid staan. Dat kost meer energie dan het gebruik van kleuren die niet fel zijn. Een niet duurzame site kan ook een pagina zijn met afbeeldingen en lettertypes in een groot bestandsformaat of met afbeeldingen die je van een verre server moet downloaden.”

Thomas van Venrooij

Om studenten die een ontwerpopleiding volgen goed op pad te kunnen helpen, ontwikkelde Thomas een digitale applicatie waarin je stap voor stap uitleg krijgt in wat digitale duurzaamheid is en hoe je dat kunt toepassen. ”Op school leren ze dat nu nog niet, waardoor ze het later minder snel inzetten. Met mijn applicatie verandert dat”, vertelt de Avansstudent, die denkt dat zijn applicatie weleens kan aanslaan bij het werkveld en studenten. ”Onder bedrijven is duurzaamheid tegenwoordig een actueel onderwerp. Het staat goed als je daarmee bezig bent. En voor studenten ook.”



Felle kleuren

”Bij het maken van de applicatie werkte ik aan het begin zelf ook niet altijd digitaal duurzaam”, zegt Thomas. ”Ik gebruikte veel felle kleuren in mijn design. Dat paste ik na een tijdje aan naar groen, dat verbruikt minder energie”, zegt hij terwijl hij wijst naar zijn ontwerp.

De eindexpositie was alleen te zien op vrijdagmiddag. Volgende week volgt de diploma-uitreiking voor de studenten.