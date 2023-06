Dit zijn de winnaars van de kunstprijzen van St. Joost School of Art & Design

Het einde van het collegejaar nadert en dat betekent dat er op St. Joost School of Art & Design verschillende prijzen worden uitgereikt aan pas afgestudeerde studenten. Deze prijzen worden onder meer worden uitgereikt aan de beste afstudeerders en aan talentvolle makers. Punt zet de winnende studenten hier op een rijtje.

De winnaars van de Atelierprijzen 2023.

Atelierprijzen

De Atelierprijzen zijn bedoeld om Bossche en Bredase kunststudenten te stimuleren in hun ondernemerschap. In Breda ging de prijs naar duo Stijn Ros en Jesse Paauwe, in Den Bosch gaat de Jheronimus Atelierprijs naar Manouk Streur.

De Atelierprijzen worden jaarlijks uitgereikt aan veelbelovende kunststudenten die zijn afgestudeerd aan St. Joost School of Art & Design. In Breda mogen de winnaars van de Atelierprijs een jaar lang gebruik maken van een gastatelier in het pand van Electron en krijgen ze begeleiding als startende ondernemers. In Den Bosch geeft de Jheronimus Atelierprijs recht op een jaar lang werkruimte in kunstruimte Willem Twee.

Communicatief sterk

Manouk Streur, die onlangs afstudeerde bij Art & Research in Den Bosch, won de Jheronimus Atelierprijs. Dat deed de vakjury omdat de student overkwam als ”enorm ondernemend en proactief”. ”Ze heeft een duidelijk plan van wat ze wil. Ondanks haar grote doelen houdt Manouk een realistische blik op het kunstenaarschap. Ze begrijpt haar rol in de kunstwereld als groot geheel en weet haar kunstpraktijk in een bredere context te plaatsen: iets wat haar positief onderscheidt”, is te lezen in het juryrapport. ”Als persoon is Manouk sociaal en communicatief sterk en treedt ze naar buiten, wat haar kunstpraktijk ten goede komt. We zien nog ruimte in Manouk om te groeien, maar alle voorwaarden zijn in Manouk aanwezig voor een succesvolle kunstpraktijk.”

Speelsheid

Manouk zelf is dankbaar voor het winnen van de Atelierprijs en de kans die het haar biedt. ”Ik voel me onwijs blij en heb veel zin om aan de slag te gaan in, wat ik nu gewoon kan zeggen: mijn eigen atelier in de Willem Twee”, vertelt ze. ”In mijn praktijk creëer ik ruimte voor interactie, toeval en moedig ik spontane ontmoetingen aan. Hoewel mensen gewoontedieren zijn, ben ik ervan overtuigd dat speelsheid cruciaal is om jezelf te blijven prikkelen. Het komende jaar staat spelen en ontdekken centraal in mijn atelier en wil ik aan de hand daarvan onderzoeken hoe ik anderen in beweging kan krijgen door middel van mijn creaties.’’

St. Joost School of Art & Design in Breda. Afbeelding ter illustratie.

Regels buigen

In Breda ging de Atelierprijs naar het duo Stijn Ros en Jesse Paauwe, die het ontwerpduo Bomba vormen. Ook zij zijn blij met hun prijs. ”Ons avontuur begint hier. We houden ervan om de regels te buigen en zijn erg gefascineerd door de publieke ruimte en branding. Met een experimentele houding streven we ernaar om nieuwe mogelijkheden binnen grafisch ontwerp toe te passen en verder te kijken dan een computerscherm”, aldus de twee.



Concrete producten

De jury verkoos de twee als winnaar omdat ze ”als denker versus doener een interessant duo zijn”. ”Jullie lijken beiden in staat om concepten en ideeën snel om te zetten in concrete producten, met een brede scope. We waren verrast door jullie ondernemende aanpak, het vele werk dat je al buiten de academie hebt gedaan en de interactie die je daarbij aangaat met omgeving en organisaties. We zijn benieuwd hoe jullie je ambities waar gaan maken en willen jullie daarbij graag faciliteren met de ruimte”, is te lezen in het juryrapport.

Het werk van de winnende studenten is, net als dat van de andere afgestudeerde studenten aan de kunstacademie in Den Bosch en Breda, te zien tijdens de Now Show. Meer informatie daarover vind je hier.

Dit stuk wordt later aangevuld.