Drukte en dubbelparkeerders in garage Onderwijsboulevard, Avans zet komend collegejaar parkeerwacht in

De parkeergarage bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Medewerkers die parkeren in de parkeergarage van Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch hebben zich er misschien al eens aan geërgerd: het gebrek aan plaatsen om je auto neer te zetten of auto’s die dubbel geparkeerd staan in vakken. Avans herkent het probleem en zet in de eerste weken van het nieuwe collegejaar een parkeerwacht in die toezicht houdt op het in- en uitrijden.

Het is een doorn in het oog van sommige Avansmedewerkers, vertellen ze anoniem aan Punt. Automobilisten die soms twee of wel drie vakken gebruiken voor hun auto en boos worden wanneer ze daarop aangesproken worden. “Of doodleuk de deur van je auto rammen, terwijl je zelf netjes in je vak staat en zij er scheef naast staan. Waar is ‘Bij Avans houden we rekening met elkaar’ gebleven?”, zegt een gefrustreerde Avansmedewerker die regelmatig in de garage parkeert. “We lachen er soms maar om, maar eigenlijk is het heel vervelend.”

Negeren dat garage vol is

Dat het drukker is dan gebruikelijk in de garage van Avans aan de Onderwijsboulevard, komt volgens Locatiediensten in Den Bosch vooral door de sluiting van het tijdelijke parkeerterrein aan de naastgelegen Statenlaan. Dat is sinds 1 juni het geval. Sinds die tijd is het extra druk. Wat dan niet helpt, is dat sommige automobilisten het negeren dat de garage vol is. “Ze rijden dan snel achter de voorganger aan de garage in. Daardoor wordt er soms dubbel geparkeerd.”

Notities

Om nu al iets aan het gedrag van die automobilisten te doen, lopen medewerkers van Locatiediensten regelmatig een ronde door de parkeergarage. Auto’s die dubbelgeparkeerd staan, krijgen een notitie achter de voorruit. In de eerste weken van het nieuwe studiejaar huurt de hogeschool bovendien een parkeerwacht in, die toezicht houdt op het in- en uitrijden van auto’s. “Ook stimuleren we mensen om zo veel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen en de auto thuis te laten”, laat Avans weten. “En we onderzoeken hoe we de situatie in de parkeergarage structureel kunnen verbeteren.”

Alleen medewerkers van Avans en aangemelde bezoekers kunnen overigens parkeren in de parkeergarage.